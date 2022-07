Rekordér do druhej ligy, „best of“ pod dohľadom legendy. Zaláta odchody v KNM kysucká La Masia?

Fuč je kvarteto opôr, k áčku sa pripojilo až osem dorastencov.

Desať mesiacov. Doba, ktorá časuje epochu neporaziteľnosti Kysuckého Nového Mesta. Futbalisti MŠK nenašli v majstrovskom stretnutí premožiteľa od septembra. S náskokom sa stali šampiónmi „starej“ štvrtej ligy a istými účastníkmi „novej“. Víkend čo víkend húdlali víťaznú pesničku a klubu vrátili rešpekt. Mimoriadny.

Po vzore prvého mužstva pochodovali aj žiaci. Tie svoje súťaže nielen vyhrali, doslova im vládli. Diktátorsky. Staršia U15 so skóre 215:11 zrovnala druhú ligu so zemou a s výnimkou jedinej remízy nezaváhala. Mladšia „U-trinástka“ si zotročila všetko, čo jej vošlo do cesty a ročníkom prebehla bez straty bodu. Nastrieľala astronomických 349 gólov a dostala päť.

Keby sme na Kysuciach hľadali ekvivalent slávnej barcelonskej akadémie La Masia, tak jedine v 15-tisícovom mestečku.

V druhej najvyššej súťaži šliapu do plných aj dorastenci – jediní z regiónu. A práve mládežníckych vyslúžilcov bude front mužského futbalu probovať ako náboje do pušky.

Dvoch chceli už v zime, ale to by som musel byť blázon

Hneď po roztvorení prestupového obloku narátal veliteľ Slavomír Zátek štyri odchody. A závažné.