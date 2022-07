Dovolenky v zahraničí sú in, domáce strediská zívajú prázdnotou

Domáce strediská cestovného ruchu aj regionálni ubytovatelia hlásia pokles návštevníkov až o šesťdesiat percent.

KYSUCE. Za posledné dva roky si Slováci zvykali na fakt, že plány na dovolenky sa vzhľadom na často sa meniace opatrenia mohli skrížiť. Prieskumy naznačujú, že každý druhý Slovák zostáva tento rok doma a dovolenku neplánuje. Ľudia, ktorí na to majú, chcú cestovať z rôznych dôvodov, za oddychom, psychohygienou či so zámerom dopriať si po náročnom období. Slovensko pre nich však nie je lákadlom, väčšina cestuje do zahraničia k moru.

Dopyt po pobytoch pri mori sa zvýšil

Ako uviedol Peter Ohradka z cestovnej agentúry, počas dovolenkovej sezóny 2022 záujem ľudí o cestovanie prekonal všetky očakávania. V porovnaní s rokom 2019, kedy nebola sezóna ovplyvnená pandémiou, je záujem Slovákov viac ako trojnásobný.

„Vysvetľujeme si to najmä tým, že klienti sú doslova hladní po cestovaní a chcú si vynahradiť dva roky, kedy bolo cestovanie značne obmedzené. Zaznamenali sme zvýšený záujem o first moment ponuky, naplánované kapacity sú vypredané,“ vyjadril sa Peter Ohradka.

Podľa jeho vyjadrenia je dopyt po dovolenkách v zahraničí obrovský.

„Slovenské cestovné kancelárie to podľa môjho názoru podcenili. Aj keď sme sa začiatkom roka trochu trápili, nebol to typický first moment, začiatok roka bol slabší. Aj keď ľudia začali dovolenky objednávať, prišla kríza na Ukrajine a dopyt na chvíľu ustal. Február a marec boli slabšie, no máj bol veľmi silný, povedal by som, že druhý najlepší mesiac počas posledných ôsmich rokov,“ vyjadril sa Ohradka a zároveň doplnil, že české cestovné kancelárie zareagovali a navýšili počty letov, čo slovenské cestovné kancelárie neurobili.

Najviac fičí Turecko a first moment

„Pre nás je výhodou to, že máme v portfóliu aj ponuky z Rakúska, takže niektoré destinácie vieme nahradiť odletmi z Viedne. Stále sa dá niečo nájsť, no je to o kompromise. Klient nemôže už letieť z Bratislavy, ponúkneme mu napríklad Košice, prípadne odlety z Čiech, z Poľska,“ povedal Peter Ohradka.