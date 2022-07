Vodiči pozor, v Rakovej začnú s opravou cesty, počítajte s kolónami

Cestu v Rakovej budú rekonštruovať od utorka 26. júla do polovice augusta.

Okresný dopravný inšpektorát (ODI) OR PZ v Čadci upozorňuje vodičov, že od utorka 26. júla do 15. augusta sa cestári púšťajú do výmeny asfaltového krytu vozovky v celej šírke cesty II/487 v úseku od „kamenného“ mosta v obci Raková po križovatku s cestou III/2032 (Raková – Korcháň), celkovo v km 55,492 – 56,875.

"Následne sa bude vykonávať obnova vodorovného dopravného značenia, doplnenie zvodidiel a preznačenie niektorých priechodov pre chodcov s reflexným lemovaním. Premávka bude vedená striedavo vo voľnej časti vozovky a regulovaná náležite poučenými a vystrojenými osobami. Práce budú vykonávané vo viacerých etapách," uviedla riaditeľka ODI OR PZ v Čadci Alena Prívarová.

1300 metrov dlhý úsek v Rakovej prejde rekonštrukciou. (zdroj: Pavol Stolárik)

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia a osôb riadiacich premávku.

