V Krásne nad Kysucou opravujú most, premávka je obmedzená

Doprava bude do utorka 9. augusta vedená v jednom jazdnom pruhu.

Polícia upozorňuje vodičov na čiastočnú uzávierku mostného objektu na ceste prvej triedy č. 11 v katastri Krásno nad Kysucou.

"Od 25. júla do 2. augusta 2022 bude uzavretý jeden jazdný pruh v smere Žilina – Čadca a od 2. augusta do 9. augusta 2022 bude uzávierka jazdného pruhu v smere Čadca – Žilina," informovala polícia na sociálnej sieti.

V oboch etapách bude vozovka zúžená na jeden jazdný pruh minimálnej šírky 2,75 metra, v ktorom bude doprava vedená striedavo za použitia svetelnej signalizácie.

"Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia," uviedla polícia.

Podľa vyjadrenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) je dôvodom oprava mostného záveru, ktorá sa zrealizuje po jazdných pruhoch. Ako popísala NDS na svojej internetovej stránke, most potrebuje funkčný mostný záver rovnako ako auto funkčné tlmiče.

"Keď v dopravnom servise hlásia uzavretý jazdný pruh na ceste, kde vymieňajú mostné závery, väčšina motoristov si povzdychne a zapochybuje, či je to potrebné. Nevymeniť a neopraviť mostný záver včas by bolo kardinálnou chybou pri údržbe mostov," ozrejmila NDS.

Mostný záver. (zdroj: NDS)

Čo je vlastne mostný záver?

Mostné závery sú najdôležitejšou súčasťou väčšiny mostov či estakád. Nachádzajú sa na začiatku a na konci mosta. Umožňujú pozdĺžny pohyb nosnej konštrukcie mosta a slúžia na prevedenie dopravy cez dilatačnú škáru. Tou sa kompenzujú pohyby priľahlých konštrukcií. Ideálne je, ak mostné závery nie sú príliš hlučné pri prejazde vozidiel. Mali by tiež byť vodotesné a schopné zabrániť prenikaniu bludných prúdov, ktoré vznikajú z nedostatočne izolovaného zdroja (napríklad železničná trať) a nesú sa vodivým prostredím ako sú pôda či vzduch.

Komplikácie spôsobuje aj teplota

Pointou funkčnosti mostného záveru v princípe je, aby dilatačná škára nebola rozšírená, ale ani zmenšená.

"Oba tieto javy spôsobuje aj teplota, či už nízka alebo vysoká. Ak je teplota vysoká, hmota sa rozširuje, most sa teda kvázi predlžuje – čo spôsobí, že dilatačná škára bude menšia. Naopak, pri nízkych teplotách sa hmota zmenšuje, most sa teda akoby skracoval, čo dilatačnú škáru zväčšuje," opísala poruchy Národná diaľničná spoločnosť.

ďalej uviedla, že mostné závery zaťažuje aj prejazd ťažkých kamiónov. Ich stav takisto ovplyvňuje aj rovinatosť vozovky v okolí záveru, intenzita dopravy a dodržiavanie / nedodržiavanie technologického postupu pri výstavbe mosta.

Ako prebieha oprava?

Spôsob opravy závisí najmä od typu mostného záveru.

"Na mostoch, ktoré spravujeme, používame prevažne gumokovové, hrebeňové ale aj nosníkové mostné závery typu 3W. Najľahšie sa reparujú práve tie gumokovové mostné závery, dajú sa totiž opravovať po častiach a teda za minimálnych dopravných obmedzení. Ak sa však zlomí jazdná lamela na závere typu 3W, musíme pristúpiť k úplnej výmene," vysvetlila NDS.

Čo by sa mohlo stať, ak mostný záver neopravia

"Ak mostný záver neopravíme včas, motoristi budú čeliť diskomfortu dlhodobejšie a nielen na krátky čas vyčlenený na opravu. V mieste poruchy by bolo potrebné dlhodobo znížiť rýchlosť, prejazd by bol nepohodlný, potenciálne by mohlo dôjsť k poškodeniu áut a v konečnom dôsledku by si neskoršia komplexná oprava mosta vypýtala vyššiu investíciu," dodala Národná diaľničná spoločnosť

