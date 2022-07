Alkoholová žatva v Staškove, dvaja muži na škodovkách nafúkali nad jedno promile

Policajti v Žilinskom kraji prichytili v minulom týždni 25 podgurážených motoristov.

Dlhé letné dni, prázdniny, dovolenky, koncerty, slávnosti, guláš párty... Horúce leto je v plnom prúde, prinieslo so sebou dni pohody a zábavy. Najmä v čase, keď si môžeme dať od práce či školy pár dní voľno.

Všetky tieto skutočnosti prinášajú aj chvíle, kedy si dáme to pivko či pohárik častejšie ako cez rok. Najmä čapované v tých horúčavách chutí úplne inak.

To by bolo v poriadku, veď treba uhasiť smäd. Ale najhoršie je, že čoraz viac ľudí spája s pivkom či s pohárikom aj následnú jazdu autom. Akoby boli leniví prejsť pár metrov, prípadne si zavolať odvoz.

Svedčia o tom aj dvaja vodiči zo Staškova, ktorí si za volant sadli pod parou. O prípadoch informovala Janka Zlochová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci.

Dvaja jednou ranou v Staškove pod parou

Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Turzovka obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 27-ročného muža z obce Staškov. V nedeľu 17. júla v nočných hodinách viedol po miestnej komunikácií v obci Staškov osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia.

"Policajnou hliadkou bol zastavený a kontrolovaný. Policajti vykonali následne u obvineného dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom 0,58 mg/l alkoholu v dychu, čo po prepočte predstavuje 1,21 promile. Obvinenému mužovi bola obmedzená osobná sloboda a bol predvedený na policajný útvar za účelom vykonania potrebných úkonov," uviedla Janka Zlochová.

Doplnila, že obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí i 51-ročný muž z obce Staškov.

"Aj tento v nedeľu 17. júla v ranných hodinách viedol po miestnej komunikácii v obci Staškov osobné motorové vozidlo zn. Škoda Rapid. Policajnou hliadkou bol zastavený a kontrolovaný. Policajti vykonali následne u obvineného dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom 0,70 mg/l alkoholu v dychu, čo po prepočte predstavuje 1,46 promile. Obvinenému mužovi bola obmedzená osobná sloboda a bol predvedený na policajný útvar za účelom vykonania potrebných úkonov," dodala Zlochová.

U oboch vodičov poverený príslušník skrátené vyšetrovanie skončil a spis predložil prokurátorovi s návrhom na podanie obžaloby na obvineného muža.

25 podgurážených v kraji

Uplynulý týždeň prichytili policajti v Žilinskom kraji 25 podgurážených motoristov. Ako informoval krajský policajný hovorca Radko Moravčík, 10

vodičov pri dychovej skúške na alkohol nafúkalo viac ako jedno promile. "V troch prípadoch bol alkohol zistený u vinníka dopravnej nehody. Policajti vykonanými dychovými skúškami zistili alkohol aj u 39 vodičov nemotorových vozidiel," uviedol k bilancii uplynulého týždňa žilinský policajný hovorca.

