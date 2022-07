V Skalitom si vo varení gulášu zmeralo sily sedemnásť tímov

Kuchárski majstri bojovali o hlavnú výhru, novučký nerezový kotol s vyrezávanou skalitskou varechou.

Neprejde pomaly víkend, aby zanietenci na Kysuciach nezorganizovali niečo zaujímavé. Na námestí v obci Skalité, ktoré sa zmenilo na jednu veľkú kuchyňu, sa v sobotu 23. júla po dvojročnej prestávke konala tradičná súťaž vo varení gulášu s názvom Skalitská vareška. Varilo sa, spievalo, samozrejme jedlo ale hlavne súťažilo. Na dvanástom ročníku malo možnosť 17 zúčastnených tímov dokázať, že práve ich guláš je ten najchutnejší.

Krátko po 13. hodine sa kotlíky rozpálili, cibuľka sa začala smažiť a účastníci sa postarali o to, aby ani jedna čuchová bunka návštevníka nezostala pokojná. Najrozmanitejšie ingrediencie kĺzali do kotlíka a úžasná vôňa sa niesla celým námestím. Receptov na túto kulinársku špecialitu bolo neúrekom. Každý uvarený guláš musel byť jedinečný svojou chuťou, vzhľadom aj pridanými tajnými prísadami. Aby im nebolo málo, dlhý čas pri varení si kuchári krátili šúpaním cesnaku na čas, oddeľovaním žĺtka od bielka, šošovice od fazule aj pokusmi o oškrabanie najdlhšej zemiakovej šupky.

Každý z tímov chcel vyhrať. Nielen v súťažiach, ale hlavne v guláši. Výnimkou neboli ani záhradkári. Margita Legerská povedala, že tento rok stavili na klasiku.

"Tento rok sa tu zišla kvalita, počasie sa vydarilo aj záujem divákov a konzumentov je veľký. Mnohí z účastníkov už nie sú nováčikmi, takže sa dá konštatovať, že kvalita kvalita každoročne stúpa. Ale nedáme sa zahanbiť," uviedla.

"Na prípravu dobrého kotlíkového gulášu treba asi tak 3-4 hodiny. Každý hovorí, že treba hlavne mäso, no u nás, záhradkárov je to inak. Hlavnou ingredienciou je domáca zelenina. Tá mu dodá tú pravú chuť," doplnil jej tímový kolega Martin Petrák.

Pre najlepsších kuchárov boli pripravené zaujímavé ceny. (zdroj: Viktória Pajerová)

Patrik Samson z družstva pinc pif (päť pív v skalickom dialekte) je známym mäsiarom, tak si dobrý guláš nevie predstaviť bez kvalitného mäsa.

"Nebolo by tiež zlé, keby tam bol aj nejaký zemiak, trošku rajčiny, papriky. Ak niekto chce, môže to zaliať pivom, prípadne dať ingredienciu našich starých mám, teda kúsok čečiny," smeje sa gulášmajster.

Každý tvoril guláš podľa svojej chute. Úlohou bolo trafiť sa do chute siedmich porotcov. Tí mali veľmi ťažkú úlohu z toľkých vzoriek navareného guláša vybrať ten najlepší, najchutnejší.

Okrem farby, vône, hustoty a dovarenia mäsa hodnotili aj jeho celkovú chuť. Taktiež sa nikto zo súťažiacich nesnažil sabotovať chuťové poháriky poroty prílišným maskovaním kulinárskych prešľapov feferónkami či čili papričkami. A veruže sa darilo všetkým kuchárom. Nikoho z porotcov totiž nechytil žlčníkový záchvat, ani im ústa nevykrúcalo od nepodarkov.

Každý z porotcov musel ohodnotiť sedemnásť vzoriek. (zdroj: Juraj Stolárik)

"Guláš varili všetci s obrovským nasadením, úsmev bol nákazlivý a už pri odchode niektorí plánovali, čo vylepšia vo svojom guláši na budúci rok. Veríme, že si všetci účastníci pochutnali, taktiež že sa všetci dobre zabavili a hlavne prežili príjemné sobotné popoludnie a podvečer," povedal starosta obce Skalité Jozef Cech.

"Škoda toľkých sladkých variácií, no proti gustu žiaden dišputát, zrejme im to doma tak chutí," vyhlásil jeden z porotcov pri degustovaní. A ako sa napokon ukázalo, chutil každý guláš, lebo do vyhlásenia výsledkov si každý z porotcov ten svoj najlepšie hodnotený celý zjedol. Aj keď všetci tvrdia, že ide hlavne o zábavu, niektorí každoročne berú túto súťaž až priveľmi vážne. Systém hodnotenia je však vymyslený tak, aby porotcovia nemohli nikomu pomôcť k väčšiemu počtu bodov.

Prvenstvo v súťaži patrí tímu Šmakrdo. (zdroj: Viktória Pajerová)

A kto sa stal víťazom tohto ročníka Skalitskej varešky? Všetky body porotcov sa nakoniec spočítali a prvenstvo si odniesol guláš, ktorý uvarilo družstvo Šmakrdo. Na druhom mieste boli futbalisti Slovana Skalité, tretie miesto patrilo družstvu Hlas. Víťaz predchádzajúcej varešky manšaft s názvom Top guláš skončil v tomto roku so zemiakovou medailou. Odmeny za piate miesto si vyvarili dievčatá odeté v krojoch- Skalitské rogule. Tí, ktorí tento rok až tak porotu neohúrili určite nezúfali, veď pri takýchto súťažiach nejde ani tak o cenu, ako o atmosféru a priateľské stretnutie.

Po slávnostnom vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien nasledovala ochutnávka uvarených gulášov a voľná zábava pri hudbe. Do spevu a tanca vyhrávala najväčšie slovenské aj zahraničné hity skupina Veľký dom.

V podvečerných hodinách v Skalitom zapálili Vatru zvrchovanosti. (zdroj: Viktória Pajerová)

Deti sa mohli do večera vyšantiť na skákacom hrade, kolotoči a užiť si aj ďalšie atrakcie, napríklad toľko populárne maľovanie na tvár. Tohtoročný kotlíkový guláš veľmi chutil, dokonca aj tým, ktorí prišli nečakane, neohlásene aj úplne náhodne. Verte, že bol výborný! Tak ako bola výborná aj nálada počas celého dňa. Krátko pred zotmením zapálili starosta obce Jozef Cech spolu s pozvanými hosťami Vatru zvrchovanosti. Takéto vatry sa každoročne rozhoria v desiatkach miest a obcí Slovenska.

Prvá bola zapálená symbolicky v geografickom strede Európy v Kremnických Baniach, pri Kostole svätého Jána Krstiteľa. Rituál zapaľovania vatier nadväzoval na ľudovú tradíciu jánskych ohňov, tradíciu partizánskych vatier zapaľovaných pri pripomínaní si Slovenského národného povstania a symboliku zbojníckych vatier viažúcu sa k zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi.

