V tábore Záchranárik boli deti offline, bez mobilu a internetu

Detský tábor svoje brány otvoril už po piaty raz.

KYSUCE. Dieťa bez telefónu? To dnes neexistuje. Prístup k mobilu vyžadujú nielen malí táborníci, ale hlavne ich rodičia, ktorí sú zvyknutí mať svoju ratolesť neustále pod dohľadom. V tábore Záchranárik v Oščadnici sa to stať nemôže. Aktivít je toľko, že decká na smartfón nemajú čas.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Stáva sa, že keď dáme na sociálnu sieť fotky, rodičia sú spokojní, ak to neurobíme, začnú volať, ako sa deti majú, čo celý deň robili. Aj to svedčí o tom, že sociálne siete a telefóny sa až nezdravo zapísali do našich životov,“ krútili hlavou lektori detského tábora, ktorí si ho užívali bez mobilov rovnako ako ich zverenci.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Dovolenky v zahraničí sú in, domáce strediská zívajú prázdnotou Čítajte

Animátormi dobrovoľníci

Tento rok sa v tábore stretlo 38 detí vo veku od sedem do dvanásť rokov. Na čele jednotlivých tímov pod dozorom preventistky MsP Marcely Vorekovej stáli členovia Klubu mládeže mestskej polície. Tábor umožňuje deťom prežiť jedinečné zaujímavé aktivity a pri tom sa aj veľa dozvedieť.

"Všetky aktivity pripravujeme s mladými dobrovoľníkmi, ktorí celoročne pôsobia v našom klube. V tábore sú potom obľúbenými animátormi, ktorí deti zabávajú a zároveň učia. Je to úžasné využitie potenciálu skvelých mladých ľudí a zároveň motivácia pre ďalšie deti, ktoré sa chcú následne tiež stať členmi nášho klubu a podieľať sa na našich celoročných aktivitách," uviedla Marcela Voreková.

Kyberšikana a závislosť od mobilov