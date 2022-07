V júli v Žilinskom kraji skolabovalo z tepla vyše dvesto ľudí

Odborníci radia, ako sa chrániť pred horúčavami.

KYSUCE. Časy, keď sme na Kysuciach považovali 25 stupňov za horúčavu, sú nenávratne preč. Horúce počasie vie potrápiť každého z nás a neradno ho podceňovať. Tento mesiac bolo Krajským operačným strediskom v Žiline evidovaných 239 ošetrených pacientov pre kolaps z tepla. Číslo zahŕňa celý Žilinský kraj.

„Do Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci sme tento mesiac transportovali 22 pacientov,“ priblížil situáciu Viliam Sládek, vedúci operátor KOS ZZS Žilina.



Kolaps z tepla môže nastať aj keď nie ste vystavení priamemu slnku, rizikové sú aj nevetrané a prehriate priestory či sálavé teplo.

„Od 1.júla 2022 do 24. júla 2022 evidujeme v Žilinskom kraji 239 ošetrených pacientov pre kolaps z tepla. Z toho bolo do nemocníc prevezených 187 pacientov,“ upresnil Sládek. Vyhýbať by ste sa v horúčavách mali aj športovým aktivitám, ktoré telo prehrievajú ešte viac. Alkohol a kofeín do pitného režimu nepatria, telo naopak dehydrujú.

Horúčavy trápia každého