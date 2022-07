Cyklistu v Kysuckom Novom Meste naháňal medveď

Primátor apeluje na zvýšenú opatrnosť ľudí.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. V obľúbenej oddychovej zóne Kysučanov prišlo k stretu cyklistu s medveďom. V stredu 27. júla v poobedných hodinách cyklista v mestskej časti Škorčie zaregistroval medvedicu s mláďatami. Medvedica bola agresívna a snažila sa ho naháňať. Cyklista našťastie ušiel a vyviazol bez zranení.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Upozornili ma na to poľovníci. Cyklista bol v šoku, našťastie bol bez zranení a odišiel po vlastných. Tentokrát to dopadlo dobre, no chceme apelovať na ľudí, aby boli opatrní. Keď sa niečo stane, už bude neskoro,“ informoval primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež V Turzovke vyhorela drevárska fabrika, ľudia prídu o prácu Čítajte

Stretu s medveďom sa treba v každom prípade vyhnúť, radia odborníci. Ak medveďa zbadáte, snažte sa pomaly opustiť miesto. Tomuto cyklistovi sa to našťastie podarilo.