Via Slovakia bola výzvou. Trojica turistov absolvovala najdlhšiu trasu na Slovensku

Dobrodružstvo nekončí, turisti majú v pláne aj ďalšie putovania.

Zľava: Peter Bestro, Slavomír Duchovič a Sami Youssif krátko po úspešnom absolvovaní cesty. (Zdroj: VIA SLOVAKIA)

Tri mesiace na nohách. Takmer dvetisíc kilometrov. Obrovské množstvo zážitkov, stretnutí, nových priateľstiev.

Nezabudnuteľnú cestu trojice priateľov po hranici Slovenska sledovali mnohí. Bratislavčania Sami Youssif, Slavomír Duchovič a ich kamarát Gregor odštartovali svoju púť v apríli tohto roka pred Bratislavským hradom.

V protismere hodinových ručičiek sa vydali po hranici Slovenska až na Devín. Vo Vysokých Tatrách Gregor z osobných dôvodov cestu ukončil, ale na Orave sa pridal ďalší priateľ Samiho a Slava – Peter Bestro. Táto trojica úspešne dokončila najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku.

Ich putovanie po hranici sledovalo na sociálnych sieťach množstvo fanúšikov. Tí boli denne „zásobovaní“ informáciami a „zahltení“ obrázkami a videami nádhernej slovenskej prírody, zákutí či doteraz nepoznaných miest.

O ceste trojice vytrvalcov by sa dala napísať kniha. Veď za tri mesiace človek zažije mnoho. Prejde si radosťami, ale aj krízami, niekedy musí siahnuť na dno fyzických, no i psychických síl. Konečná eufória však stála za to.

„Via Slovakia bol projekt o spoznávaní krajiny, konkrétne pohraničia. Nie je totiž docenené, mikroregióny nemajú žiadnu reklamu, pritom skrývajú veľký potenciál. Väčšina pozná iba tie najznámejšie miesta na Slovensku. A to nás oslovilo,“ začal rozprávanie Slavo a doplnil ho Sami, najmladší člen výpravy: „Pri chodení má človek dostatok času si celú trasu užiť, zastaviť sa, pokochať a vypočuť si príbehy ľudí. A práve ľudia robia tieto miesta ešte krajšími. Každý kraj ponúka niečo jedinečné a nádherné. Nedá sa vymenovať všetko, ale za mňa to bolo putovanie popri Dunaji, sútok Dunaja a Ipľa, Tokaj, prechod Poloninami a ďalšie. Poloniny sú nádherné, ale aj náročné, čím sa ešte viac stupňuje zážitok z nich.“