Žiadosti o ruku aj hudobné klipy. Čarovná lúka prilákala už tisíce Slovákov

Po troch mesiacoch sa vizualizácia zmenila na realitu. Aktuálne lúke vládnu červené divé maky.

OŠČADNICA. Na začiatku plán s vizualizáciou, teraz reálna pastva pre všetky zmysly. Nad kysuckou dedinou Oščadnica vyrástla do krásy Čarovná lúka. Oči vidia červený kvetinový koberec tvorený lupeňmi divých makov, uši počujú kobylky a svrčky či bzukot včiel, nos nasáva vábivé vône liečivých bylín.

Na Kysuciach sa teda turisti môžu cítiť ako vo Francúzsku, kde sa dajú v Provensálsku nájsť rozľahlé pláne voňavej fialovej levandule, či ako v meste Hull v Anglicku, ktoré zdobia siahodlhé žlté kvetnaté koberce.

"Lúka nám vyrástla do krásy. Niektoré kvety dokonca už odkvitli a sadíme ich znovu. Rozkvitnutý červený mak v tomto období je ozaj pastvou pre oči. Využívajú to najmä romantické duše a umelci. Mali sme tu už niekoľko žiadostí o ruku a nahlásené sú rôzne skupiny filmárov, ktoré chcú využiť lúku na nakrúcanie. To, čo sa teraz okolo lúky deje je pre Kysuce tá najlepšia reklama," vyjadril sa spoluautor projektu a riaditeľ Organizácie cestovného ruchu Kysuce Matej Šimášek.

Tri tvorivé turistické tvory aj heligonkári

Propagačné video o Žilinskom kraji nakrúcal na lúke aj Juraj Šoko" Tabaček. (zdroj: archív autora)

Čarovná lúka má len pár mesiacov a už sa stala dejiskom nakrúcania propagačných filmov, hudobných klipov či romantických žiadostí o ruku. Film o zaujímavých miestach v Žilinskom kraji tu nakrúcala produkcia s Jurajom „Šokom“ Tabačekom a jeho kolegami zo zoskupenia Tri tvorivé tvory.

Na videoklipy ju hojne využívajú na Kysuciach obľúbení heligonkári. Tomáš Kubaška a Alica Dolečková zo súboru Púpavy z Rakovej si na nej zanôtili pieseň Májový večer sa skláňa.

„Pretože sa to k tejto lúke hodí, takáto kysucká pesnička so zvukmi heligónky, ktorú spievajú talentované deti, vždy poteší a pohladí dušu. Veď aj sám text „Na lúčke kvetnatej malo dievča rande o pol deviatej“ hovorí za všetko,“ vyjadril sa vedúci súboru Viliam Štrba, ktorý deti na nakrúcaní sprevádzal.

Heligonkári Tomáš Kubaška a Alica Dolečková (zdroj: Nikola Slivková)

Plocha s veľkosťou jeden hektár je rozdelená do viacerých sektorov a v každom z nich nájdete inú farbu, inú vôňu, veď na lúke sa predvádza približne 40 druhov kvietkov.

Na lúke zvyknú povedať svoje "áno"