Zažili sme Chorvátsko. Tento rok je drahšie, no nezruinuje vás

Za pivo si niekde zaplatíte aj osem eur.

KYSUCE, CHORVÁTSKO. Relatívne krátka vzdialenosť, dobrá dostupnosť, možnosť cestovať autom, menšia jazyková bariéra. Pre Slovákov je Chorvátsko počas leta voľbou číslo jeden. Aj my sme tento rok vycestovali do zahraničia. Vybrali sme si práve „najklasickejšiu“ prímorskú krajinu, no náš týždenný trip nebol zďaleka o dennom vylihovaní na pláži. Navštívili sme viaceré miesta a vieme teda povedať, aká je situácia ohľadom opatrení, cien, ale aj prechodu krajiny na euro.

Lietadlom za pár minút

Začnime cestou. Mnohí využívajú auto, my sme sa vybrali letecky. Z Bratislavy ste v Záhrebe, hlavnom meste, asi za 45 minút, pričom samotný let trvá 35 minút. Cesta zo Žiliny do Čadce alebo opačne trvá často dlhšie, niekedy aj dvakrát toľko.

Cena leteniek tam aj späť vás nevyjde na viac ako 60 eur, ale v súčasnosti sú v ponuke aj lacnejšie letenky. Záleží, ktorý let a spoločnosť si vyberiete.

Do Záhrebu a naspäť sa teda dostanete za pár minút a niekoľko desiatok eur. Ušetríte čas na diaľniciach, obídete kolóny a pri mori ste skôr.

Cena autobusovej dopravy v Chorvátsku nás prekvapila. Pohodlne, v relatívne prázdnych dopravných prostriedkoch ste sa za prijateľnú sumu lístka dostali prakticky kamkoľvek. My sme sa pohybovali v okolí Záhrebu a odtiaľ sme sa presunuli do prístavného mesta Rijeka. Cesta zo Záhrebu do Rijeky (približne 170 kilometrov) nás vyšla na približne desať eur za osobu. Cestovali sme po diaľnici a hustota premávky bola veľká. Bola nedeľa, cesty boli preplnené a na diaľniciach sa to „hemžilo“ slovenskými „ešpézetkami.“

Neďaleko Záhrebu sme videli aj čadčianske. Cesta, ktorá mala trvať do troch hodín, sa natiahla asi o hodinu. Dôvodom boli kolóny a zdržanie na mýtnych bránach.

Naspäť, v strede pracovného týždňa, to bolo oveľa rýchlejšie. Áut bolo o poznanie menej a premávka plynulá. Podľa informácií a aj skúseností dovolenkárov odporúčame využiť na cestovanie do tejto jadranskej krajiny dni mimo víkendu. Vyhnete sa dlhým zápcham a vo svojej destinácii alebo v pohodlí domova budete oveľa skôr. Ak je to len trošku možné, my odporúčame dopravu lietadlom. Je rýchlejšia a ďaleko viac pohodlná.

Bez obmedzení

Mnohých zaujímajú opatrenia v súvislosti s pandémiou. Aké teda sú? Odpoveď je jednoduchá. Žiadne. Nebyť niekoľkých jedincov, ktorí nosili respirátor na letisku alebo dokonca na ulici, ani by sme nevedeli, že nejaký covid existuje.

Išlo však o zanedbateľné percento návštevníkov, často z Ázie, ktorí sú na prekrytie dýchacích ciest zvyknutí. Respirátory ani rúška nie sú povinné v lietadle, prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, obchodoch, baroch, jednoducho nikde.