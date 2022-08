Hráč, akého reprezentácia roky potrebuje. Pozvánka nie je ďaleko, tvrdí letná posila českého majstra

Kysučan prišiel do Plzne ako náhrada za najlepšieho strelca českej ligy, stihol už aj debut v Lige majstrov.

„Každý má svoje právo na hrdosť!“ znie reklamný slogan jedného z najpopulárnejších českých pivovarov a miestni priaznivci sa v jeho tóne nepýšia len džbánmi Plzne, ale aj hráčmi FC Viktoria.

Pred týždňom si úradujúci český šampión zmrazením fínskeho HJK (5:0) zaistil pohárovú Európu, v utorok vyhral na pôde Šeriffu Tiraspoľ a do odvety tretieho predkola Ligy majstrov si tak vezie cenný náskok 2:1.

Článok pokračuje pod video reklamou

Klub z metropoly Podnesterska zaskočil na jeseň rovnakým výsledkom veľký Real Madrid. Mesto je rajom pašerákov zbraní, pripomína postkomunistický skanzen, pred budovou parlamentu postáva socha Lenina, oproti tank z druhej svetovej vojny a leží v prorusky orientovanej separatistickej oblasti. Z tohto dôvodu UEFA presunula stretnutie do Kišiňova.

A presne tam vycestovala aj letná posila „Viktorky“ a rodák z Klokočova RENÉ DEDIČ. V 66. minúte nahradil Tomáša Chorého, žiaril odhodlaním, jazdil hore-dole a v šestnástke nechýbal pri ničom. Ako svojej, tak súperovej.

„Výborný zápas, bleskurýchle tempo a životné nasadenie. Som veľmi rád, že sme ho zvládli. Aj keď sa duel nevyvíjal priaznivo, dokázali sme ho otočiť. Naskočil som vo fáze, keď sme už viedli a prevažne bránili, veľa možností na brejk či gól nebolo, no štart v predkole Ligy majstrov je pre mňa splneným snom,“ teší sa z moldavského skalpu 28-ročný útočník.

ĎALEJ SA DOZVIETE či už mal telefonát z "repre"

za čo kritizoval reprezentačné nominácie

ktorý hráč mu v nich chýba

ktoré prvoligové slovenské kluby vrátane trnavského Spartaku odmietol

na čom v roku 2020 stroskotal prestup do Jablonca

kto mu dĺžil päťmesačnú výplatu

prečo po možno najdôležitejšom góle v kariére ležal týždeň v nemocnici

v čom by sa Třincu vyrovnal len Slovan, maximálne Trnava

Nového šerifa v meste nechceme

Minúty zbieral aj proti Helsinkám či v lige s Teplicami, nechýbal v príprave s Besiktasom a debut skrúcal na pôde belgického Sint-Truiden.

„Hralo sa o štvrtej poobede, vyrážal som o piatej ráno po osemhodinovej ceste zo sústredenia v Rakúsku. No tréneri mi ponúkli možnosť nastúpiť, nemohol som odmietnuť,“ žmurkol Kysučan.

Európa sa do Doosan Arény vracia po štyroch rokoch, mančaft z 11-tisícoveho štadióna trieli za obhajobou titulu a minimálne do zimy zabojuje až na troch frontoch. No Konferenčná liga ambíciám šesťnásobného majstra českej ligy nezodpovedá a červeno-modrí záujem o nového šerifa v meste rozhodne nemajú.

„Terčom je skupinová fáza Ligy majstrov, pri aktuálnej sile kádra určite reálnym,“ nepochybuje Dedič, ktorý talent zdedil po otcovi. A práve on mu pred mesiacom oznámil veľkolepú novinku.

"Podpis ako z filmu," vraví 28-ročný obor. (zdroj: Archív R. D.)

„Zavolal mi po regeneračnom tréningu v Třinci a povedal, že sa o mňa zaujíma Plzeň. Hovorím, ozvem sa neskôr, keď ho tie srandy prejdú. No nežartoval. Sledovali ma v zápase proti Slovácku, ten mi napriek prehre vyšiel a papiere boli hotové behom troch dní. Viktoria je veľkoklub a výzva aj pre dlhoročných ligistov, spoluhráč Ján Kliment tu prestúpil z Wisly Krakov a transfer vníma ako obrovský posun. Ja som prišiel z druhej českej, čo môžem povedať?“

Druhý Beauguel? Radšej, prvý Dedič