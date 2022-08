Kynológ Lukáš: Zadovážiť si psa znamená rozšíriť rodinu o ďalšieho člena

Neexistuje zlý pes, iba nezodpovedný majiteľ.

KYSUCE. „Z môjho pohľadu sú také dva extrémy. Prvý je, ak sa človek snaží získať rešpekt alebo autoritu bitkou a trestami a druhý, keď človek svojho psa poľudšťuje. Nerozumiem tejto ambícií, pretože pes je úžasný taký, aký je,“ hovorí kynológ Lukáš Laurenčík. Rozprávali sme sa o tolerancii, zdravom vzťahu psa a majiteľa aj základných chybách vo výcviku.

Najmä v mestách sa ľudia zvyknú rozdeľovať na psíčkarov a nepsíčkarov. Jedna strana tvrdí, že pes do bytu nepatrí, druhá si nevie predstaviť rodinu bez psa. Niekomu vadí pes, ktorý nie je na vôdzke, iný považujú vôdzku za obmedzovanie psa. Ako to vidíte vy?

Ani jeden extrém nie je správny. Platí však, že nevychovaný majiteľ nemôže mať vychovaného psa. Všetko je to o ohľaduplnosti. Napríklad to, že ja mám psa zvládnutého, ešte neznamená, že je v poriadku ak ho nemám na vôdzke, ak nie som v priestore sám. Ja predsa nemôžem vedieť ako zareaguje ten druhý pes, alebo či sa ľudia okolo psov neboja.

Jediná cesta je ohľaduplnosť. Keď vidím, že do priestoru prídu ľudia, alebo psy, tak si toho svojho privolám a zapnem na vôdzku. Takto by to fungovalo v ideálnom svete.

Čo sa panelákových konfliktov týka, to je naozaj ťažká téma. Pokiaľ zviera prešteká celý čas, kým je samé doma, niečo v poriadku nie je. Psychicky vyrovnaný pes sa tak nespráva. Rovnako ako ničenie nábytku, škrabanie na dvere, to všetko spôsobujú rôzne chyby vo výchove alebo nevhodne zvolené plemeno.

Čo znamená nevhodne zvolené plemeno? Podľa čoho si má človek vybrať psa?

To znamená, že niektoré plemená psov patria do bytu iba za určitých okolností. Majiteľ si nikdy psa nemôže vyberať podľa výzoru. Zoberme si len éru borderskej kólie, ktorá prišla po tancujúcich psíčkoch v talenových súťažiach. Je to pekné, je to múdre, kúpim si to. Toto sú však psy, ktoré ak nemajú dostatočne zamestnanú hlavu aj telo, tak si vytvárajú rôzne zlozvyky. Na dvore to je napríklad naháňanie áut, v bytoch zase demolovanie zariadenia.

Majiteľ si má plemeno vybrať na základe vlastného životného štýlu, pokiaľ ma nebavia prechádzky, nemienim chodiť na cvičisko alebo robiť nejaký šport, tak si nemôžem kúpiť aktívne plemeno a čakať, že sa mi prispôsobí. Nedáva to zmysel.

Čo býva najčastejšia chyba majiteľa vo vzťahu ku psovi?

