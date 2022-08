Režisér Staník, modla Joukl, bez chyby od prvého k poslednému. Staškov ukázal favoritovi, kto je favorit

"Prvý polčas nemastný - neslaný, ale stratili sme dva body," vravel o remíze Kysuckého Nového Mesta Zátek.

Staškov - Zvolen 4:0 (2:0)

Takmer polhodina bez šance, za to s brutálnym nasadením. Oba celky vyčkávali na chybu súpera, ani jeden sa nedočkal, no Staškov ani nemusel. Po nakrátko hranom rohu Joukla a perfektnom centri Staníka na loptu vyskočil Roman, zahlavičkoval do protipohybu brankára a Slávia sa ujala vedenia – 1:0.

O minútu sa strohou kľučkou vnútri šestnástky uvoľnil Brezina a za pomoci žrde zvýšil na 2:0. Hostia chceli tvoriť pekný futbal, no končiac pred vápnom domácich neukázali nič veľké.

V druhom polčase sa chcel Zvolen rýchlo vrátiť do zápasu, no nedostal šancu. Staník krásnou indi-vindi akciou pomotal troch súperových hráčov a spätným pasom ponúkol Gavlákovi rozdiel triedy. Ako na podnose – 3:0.

ĎALEJ SA DOZVIETE Červencove slová chvály na výborný výkon hráčov Staškova

po koho šanciach mohlo KNM viesť už v 15. minúte 2:0

kto trielil dve minúty pred koncom sám na kasu, ale status hrdinu odmietol

prečo Kysuci chýbal Kubala, Dadaj či Martinček

ako sa na duel svojich zverencov pozerá kouč Slavomír Zátek

čo povedal na adresu hráčov, ktorí prišli z dorastu

Od tohto momentu sa lietalo hore dole, hra musela baviť každého diváka, hostia sa konečne prebojovali k náznakom šancí, ba aj vystrelili, no korigovať stav stretnutia sa im nepodarilo.

Domáci mrhali brejkami až do 81. minúty, no po lapsuse zvolenskej obrany využil zaváhanie skvelo-hrajúci Halvoník a tvrdou strelou stanovil rezultát – 4:0. A Zvolen už dobre vie, že ho na Kysuciach nečakajú ružové sakury.