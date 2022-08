Vyblednuté priechody pre chodcov nevidieť, predstavujú vážne riziko

V Čadci začali s nástrekom.

ČADCA. Priechody pre chodcov sú problematickým miestom, aj keď ich je dobre vidieť. Ak do človeka narazí auto idúce rýchlosťou 40 kilometrov za hodinu, je to ako keby spadol zo štvrtého poschodia. Po sťažnostiach ľudí aj apeloch dopravnej polície v meste Čadca konečne začali s nástrekom priechodov pre chodcov.

Platí či neplatí priechod pre chodcov, ak ho pre vyblednutú farbu už takmer nevidieť? Zošúchané značenie na ceste mýli chodcov i vodičov. Chodcom v takýchto prípadoch ide o život.

Zákon hovorí, že chodci sú povinní prechádzať cez cestu cez priechody alebo miesta na to určené. Takýmito miestami sú okrem priechodov aj nadchody či podchody. Problém však je, že väčšinu priechodov v Čadci však na ceste takmer vôbec nevidieť. Ich náter je totiž zničený.

„Je to veľké bezpečnostné riziko, ak vodorovné značenie nie je viditeľné,“ povedala riaditeľka Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) v Čadci Alena Prívarová. V záujme bezpečnosti by priechody mali byť výrazne vyznačené, tak ako je to v susedných krajinách Rakúsku či Česku.

Na križovatke s hlavnou cestou smerujúcou na Turzovku náter priechodu vôbec nevidieť. (zdroj: Pavol Stolárik)

Priechody boli vyblednúté, zošúchané

Napríklad v Čadci na Okružnej ulici, ktorá vedie okolo supermarketu Lidl, pásy na ceste vôbec nevidieť. Obyvatelia sídliska upozorňujú, že priechod nevedia rozoznať nielen pri Lidli, ale aj na ostatných miestach na tejto ulici, najmä keď prší.

Chodkyňa, ktorá cez cestu prechádzala uviedla, že prejsť cez taký priechod je často nebezpečné, hlavne pre mamičky s kočíkmi, ktoré chodia nakupovať do obchodného centra.