Takéto horúčavy Kysuce nepoznali, ventilátory a klímy idú na dračku

V lete sa ľudia spamätajú, až keď sa roztápajú v domoch a bytoch, na klimatizáciu sa čaká aj mesiac.

V zime do týždňa, v lete si na montáž klimatizácie počkáte mesiac. (Zdroj: J.Gašperák)

KYSUCE. Teploty počas tohto leta na Kysuciach dosahujú hodnoty ako na dovolenke v Turecku. Predajcovia zariadení na schladenie majú hlavnú sezónu, no aj tak nestíhajú. V lete si na klimatizáciu počkáte aj mesiac.

Kysuce patrili medzi chladnejšie regióny na Slovensku. Podľa našich starých otcov a materí, ak presiahla teplota počas dňa 30 stupňov, boli to trópy. A takých dní veľa nebolo. Klimatické zmeny však urobili svoje a aj v tomto chladnom regióne počet dní, kedy teplota vystúpi nad tridsať stupňov, rastie každým rokom.

Horúčavy sťažujú život nielen ľuďom na uliciach, ale aj tým v interiéroch. Okrem predajcov chladených vôd alebo zmrzliny sa z vyšších tržieb tešia aj kúpaliská či obchodníci s ventilátormi a s klimatizáciami, z ktorých sa stáva doslova nedostatkový tovar.

Nárazový dopyt

Už aj Kysučania húfne nakupujú ventilátory, aby lepšie prežili horúčavy a páľavy. Dopyt je aj po klimatizácii či zvlhčovačoch vzduchu.

Jaroslav Gašperák, konateľ spoločnosti Cooling and heating z Čadce, ktorá sa už viac ako desať rokov zaoberá dodávkou a montážou klimatizácií a tepelných čerpadiel, hovorí, že v zimnom období sú schopní dodať a namontovať klimatizačnú jednotku do týždňa.

Ilustračné foto (zdroj: Judita Čermáková)

„Teraz v lete, v čase horúčav, sa čaká približne mesiac. A áno, dopyt je aj v zime, veď klimatizácia neslúži len na chladenie vzduchu vo vnútorných priestoroch, je to zariadenie aj na ohrev vzduchu, čo, žiaľ, spoločnosť netuší,“ ozrejmuje Gašperák s tým, že keď nastanú horúčavy, ľudia by chceli mať klimatizáciu ihneď.

„Ľudia zvyknú teraz žiadať do domov a bytov okrem klimatizácií, ktoré majú jednu vonkajšiu a vnútornú jednotku, aj modernejšie, multisplitové, čo znamená jedna vonkajšia a až päť vnútorných jednotiek, nezávislých na sebe, každá so samostatnou reguláciou teploty chladenia, je to trend posledných rokov, keď už aj na Kysuciach je treba vnútorné priestory klimatizovať,“ ozrejmuje Jaro Gašperák.

Podpísali sa aj ceny energií

Podľa jeho slov ovplyvnilo nedostatok klimatizačných zariadení nielen teplo, ale aj zvyšovanie cien energií.