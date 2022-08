Na Kysuciach našli spôsob, ako zberom zálohovaných obalov pomáhať ľuďom v núdzi

PET fľaše by mali končiť v zberných automatoch, mnoho z nich putuje do koša.

SKALITÉ. Od januára tohto roka sa do obehu dostali zálohované PET fľaše. Tie by mali po správnosti končiť v zberných automatoch v obchodoch. Čo však, ak taký automat nikde nablízku nie je? Fľaša putuje do koša. Mohla by však pomôcť.

V praxi to vyzerá tak, že pri nákupe nápoja v PET fľaši označenej symbolom “Z” zaplatíte v predajni zálohu 15 centov. Fľašu potom môžete bez problémov vrátiť v akejkoľvek predajni, kde sa takéto fľaše predávajú a zálohu za ňu vám vrátia.

Pomoc ľuďom v núdzi

V obci pribudla aj prevozná 1100 litrová nádoba na kultúrne a športové podujatia. (zdroj: Pavol Stolárik)

Obec Skalité a Farská charita Skalité prišli s myšlienkou charitatívnej pomoci ľuďom v núdzi, zberom zálohovaných PET fliaš a plechoviek označených symbolom zálohovania „Z“ v recyklačných šípkach a textom zálohované.

V obci tak pribudla uzamykateľná nádoba, do ktorej môžu ľudia, ktorí chcú pomôcť vhodiť plastovú fľašu alebo plechovku.

„Darovaním zálohovaných PET fliaš a plechoviek chceme pomáhať ľuďom v nepriaznivej situácií. Charitatívne darovanie zálohovaných obalov je veľkolepý príklad toho, že ak sa ľudia spoja a prispejú „svojím kúskom štedrosti“, môžu sa podariť veľké veci. V ústredí obce pri fare je umiestnená „zbierková nádoba“ na vhadzovanie darovaných vratných obalov,“ informoval kaplán farnosti Skalité Štefan Richtárik.

Na podujatia aj kúpaliská