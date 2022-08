Som dievča z Lieskovca, hrávam futbal v Španielsku a túžim zmeniť svet

Ako z filmu – prvý zápas a hneď gól.

Pyrenejský western Huelva je centrom poslednej provincie pred portugalskými hranicami. Na pozostatkoch arabskej kultúry sa pieskom vysypanými ulicami premávajú muži v kovbojskom šate a majestátne verandy chalúp lemujú stĺpy na uväzovanie koní. Neďaleké námestie slúži ako býčia aréna, andalúzske pláže spestrujú milióny rôznofarebných mušlí, miestny prístav vyplavil Krištofa Kolumbusa (napokon) do Ameriky a ženský futbalový oddiel patrí medzi top desať v krajine. A tam sme stretli dievča z titulku.

Keď bola malá, začala si sny kresliť na papier. V televízii obdivovala slávny Real Madrid a na otázku čím chce byť dostali rodičia zakaždým rovnakú odpoveď – futbalistkou. Prešli roky, aktuálne je treťou najlepšou v krajine a aj proti španielskemu gigantovi bude v ročníku 2022/23 naháňať body do ligovej tabuľky. „Here we go!“ PATRÍCIA HMÍROVÁ prestúpila do Sportingu Huelva.

„Zaujímali sa o mňa už pred piatimi rokmi, pamätám si na správu od prezidentky klubu. Vtedy som o španielskej lige nevedela veľa, klub sa iba dotváral a mala som pocit, že ešte pár vecí potrebujú doladiť. No momentálna situácia vyzerá úplne inak, vedenie zaviedlo profesionálne zmluvy, je to tu prekopané od hora dole a všetko berú dosť vážne. Som nesmierne šťastná, že sa ozvali znova a môžem teraz hrať v jednej z naj líg sveta. Splnený sen,“ začala s úsmevom na perách 98-násobná slovenská reprezentantka.

Španielčina? Pár slovíčok z Netflixu

Na juhozápadný cíp Španielska prichádza z cyperského Apollonu Limassol, kde zažila najlepšiu sezónu v kariére. S úradujúcim šampiónom totiž získala treble – okrem ligy aj pohár a superpohár. „Úplná bomba, prvýkrát sa mi podarilo vyhrať všetky tri trofeje,“ pýši sa 28-ročná futbalistka.

O nediétnych kvalitách jej nového zamestnávateľa vypovedá i minuloročná desiata priečka v Primere Division či účasť vo finále španielskeho pohára.

„Úspech v Copa de la Reina ich veľmi teší, apetít stúpol ešte vyššie, aj preto tunajšie šéf-predstavenstvo podpísalo šesť nových hráčok. A ja chcem k tímovému rastu len a len dopomôcť,“ hláskuje hrdá Kysučanka, ktorá sa teší najmä na duel s Barcou.

Obhajca Ligy majsteriek má v krajine absolútnu autonómiu, ušlým ročníkom preletel bez straty bodu, vsietil 159 gólov (žiadne iné mužstvo nedalo ani polovicu) a inkasoval jedenásť.

Hmírová má za sebou neobvykle dlhú pauzu (od apríla), stihla navštíviť rodinu, fandiť Slovanu na pôde „Fradi“ aj ženskému PSG vo Francúzsku a prvého augusta už rozkrútila letnú prípravu do plných.

„Na Pyrenejskom polostrove zažívam prvý týždeň, tréningy sú fajn, ale počasie vystrája a všetci rozprávajú po španielsky. Pár slovíčok síce z Netflixu poznám, no jazyk bude sprvu menšia bariéra,“ priznala a pokračovala ambíciami „chcem odohrať čo najviac minút, pridať aspoň 10 gólov a 10 asistencií a v tabuľke sa hýbať okolo šiesteho miesta. Uvidíme, do akej miery sa predtuchy naplnia.“

Na jeseň sa bude v "repre" strihať sto-štartová šnúra. (zdroj: P. H.)

Všetkými ľsťami mazaná

Slovenka má okrem vele-vydareného Cypru na konte majstrovský triumf so Žilinou, double zo Švajčiarska i Poľska, kde si navyše (počas pôsobenia v GKS Leczna) vyslúžila status možno najlepšej legionárky a v reprezentačnej zostave absentovala za posledných osem rokov jediný raz. Pod novým logom sa debutovým gólom blysla hneď ako to bolo možné – v prvom „prípraváku“.