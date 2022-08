Mágia vo vzduchu: Dobrému derby chýbalo len jedno, rozbuška Krásna a s Čadcou treba počítať

V majstrovstve regiónu spomedzi Kysučanov neprehral nik.

Kysucké Nové Mesto - Staškov 0:0

„Dorazil k nám veľmi kvalitný súper, vedeli sme, že ich krídelné akcie budú pre nás veľkým nebezpečenstvom,“ začal pochvalou derby-súpera kouč Kysuce. A práve z nich mohli jeho zverenci inkasovať hneď trikrát. No to by v bráne nemohol stáť skvelý Šteiniger.

Skúsený gólman najprv po centri do päťky vyškriabal čisto gólovú hlavičku, neskôr po strohom brejku či chybnej rozohrávke zneškodnil Slávii aj dva samostatné nájazdy. Domáci mali hernú prevahu (percentuálne možno 60 na 40), ale v prvom polčase sa vôbec nedokázali presadiť.

Druhá polovica bola z pohľadu MŠK trošku iná, z vlažného tlaku vyťažili aj dve horúce šance. Za obranou sa v palebnej pozícii ocitol Buček, prvý dotyk zvládol výborne, no druhý mu nevyšiel a koncovka nenaplnila predstavy.

Prevahu záverečnej pätnásťminútovky posilnilo aj rozostavenie s dvomi útočníkmi, na pľac totiž vybehol Kubala. Tesne pred hvizdom pohrdol vizitkou kata Štefunda, keď z jedenástich metrov netrafil odrazenú loptu.