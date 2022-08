Šikovní remeselníci šetria obci nemalé peniaze

Pracovníci obecného podniku v Korni renovujú budovy, vyrábajú drevené zastávky aj lavičky.

KORŇA. Rekonštrukčné a pomocné práce či údržba zelene, to sú zatiaľ výkony, ktoré za niekoľko mesiacov od svojho vzniku uskutočnili zamestnanci sociálneho podniku v Korni. Podnik má za úlohu zveľaďovať obec a poskytovať dostupné služby aj občanom. Obec tak nemusí na túto prácu najímať externé firmy, a tým šetrí peniaze, ktoré vynakladá na ďalší rozvoj a používa na sanáciu zvýšených nákladov za energie.

„Už v minulom roku sme sa začali intenzívnejšie zaoberať tým, ako svojpomocne zlepšiť niektoré obecné priestranstvá aj budovy s tým, že by sme zamestnali šikovných ľudí priamo z obce v obecnom podniku. Začali sa zvyšovať náklady na materiály, na prácu a zdalo sa nám to logickejšie, ako si na tieto činnosti najímať externé firmy,“ povedala starostka obce Korňa Marianna Bebčáková.

Tým, že je v Korni veľa zručných majstrov so zdravotným znevýhodnením či dlhšiu dobu nezamestnaných, mali pri výbere kandidátov ľahšiu úlohu.

„Niektorých sme oslovili, či by sa chceli k tejto myšlienke pridať. Založili sme teda registrovaný sociálny podnik. Takto máme v obci šikovných stolárov, elektrikára, murárov, ktorých zamestnávame od januára tohto roku. A musím priznať, že to bola veľmi dobrá voľba,“ poznamenala starostka.

Zamestnanci rekonštruujú aj priestory materskej školy. (zdroj: Pavol Stolárik)

Jedným zo zamestnancov podniku je Pavol Šimák, ktorý to s drevom ozaj vie. Už ako malých chlapec sa tomuto kumštu priučil v stolárskej dielni u svojho otca.

"K drevu mám vzťah už od malička, veľmi rád som s ním robil. Vlastne aj doma sme mali všetko skutočne drevené. Mali sme malú dielňu, môj otec vyrábal vo voľnom čase z dreva rôzne veci. Keď som nemal čo robiť, chodieval som tam čosi vyrábať aj ja. A tak sa to začalo. Pochodil som kus sveta, ale všade dobre, doma najlepšie, preto som neváhal a v našom podniku pomáham so všetkým, s čím môžem. Veď to využívame všetci ľudia v obci," povedal Pavol Šimák.