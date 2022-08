Ovce sa pre sucho nemajú kde napásť, mlieka bude menej

Extrémne sucho trápi aj kysuckých poľnohospodárov.

OŠČADNICA. Sucho je v tejto letnej sezóne často skloňovanou témou. Už od jari spôsobuje problémy aj chovateľom zvierat.

Paša nie je dostatočná, dorastá veľmi pomaly. Aj to je dôkaz klimatickej zmeny, ktorej dosahy cítia všetci poľnohospodári.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Osobne si pamätám, že sucho bolo aj v roku 2017, ale toto je extrém. Počasie bez vlahy doslova vypálilo trávu, ďalšia nedorastá,“ uviedol zootechnik Štefan Rajčan z Roľníckeho družstva Veľká Rača.

V Oščadnici sa snažia vyťažiť z ovčieho mlieka čo najviac a zachovať v ňom všetky pozitívne vlastnosti, ktoré sa doň dostávajú z kvalitných pastvín. Kvalitnej trávy je však nedostatok.

„Ak ju ovečky vypasú, bez dostatočnej vlahy dorastá len veľmi ťažko. Dojivosť nám stále klesá. V auguste sa to trošku zastabilizovalo, no keď to porovnám s rovnakým obdobím minulého roka, je to menej o dvadsať percent,“ doplnil Rajčan, ktorý na družstve pracuje už dlhé roky.

Prikrmujú ako v zime

Na Gemeri, Muráni, Liptove či Orave dokonca prestávajú ovce pásť. Kŕmia ich ustajnené ako v zime a už teraz tak míňajú krmivo vyrobené na chladnejšie mesiace.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Lesníci hlásia prázdne sklady. Na Kysuciach riešia problém, čím budú kúriť počas zimnej sezóny Čítajte

„Zaregistrovali sme, že niekde už prikrmujú senážou, no my sa snažíme, aby mali ovečky čerstvú trávu. Seno treba šetriť na zimu a pokiaľ sa len trošku dá, zvieratá držať na kopcoch,“ upresnil zootechnik.

Družstvo aktuálne dojí asi 950 oviec z dvojtisícového stáda pôvodnej aj zošľachtenej valašky. Obhospodarujú približne 750 hektárov pasienkov.