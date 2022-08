Bolo treba sezónu, teraz tri kolá. Dve výhry za sebou v Čadci neboli dlho! Zimka poslal Makov na čelo

Kysucké Nové Mesto čaká na víťazstvo. Spomedzi Kysučanov ako jediné.

Badín - Čadca 0:1 (0:1)

Domáci sprvu na pľaci dominovali, Čadca začala trošku nekoncentrovane a Badín mal úvod duelu pod palcom. Po pätnástich minútach sa hostia prebrali, lepšie držali loptu a vytvorili si prvé náznaky šancí.

Prvú vážnejšiu príležitosť mala čerstvá posila Byrtus, keď sa po zaváhaní obrany ocitol zoči-voči brankárovi, ale jeho umiestnenú strelu k zadnej tyči Kučera vyrazil na roh.

O pár minút sa dostal do rovnakej situácie a druhý raz sa strelou k žrdi nepomýlil – 0:1. Badín umne využíval výškovú prevahu a hrozil najmä nebezpečnými štandardkami.

„Modrí“ pokračovali v nastolenom trende aj počas druhej 45-minútovky, no paradoxne túžba vyrovnať priniesla viac príležitostí domácim. Presadiť sa mohli po krídelných akciách, ktoré viedli až do priestorov veľkého vápna, no ich zakončenia končili len v rukaviciach sústredeného Hlavu.

O kontroverzný moment sa postarali arbitri, keď Pohančeník trielil sám na kasu, brániaci hráč ho zozadu oblapil, kúsok od hranice šestnástky tak prerušil čistú gólovku, no rozhodca červenú kartu nevytiahol. Hostia si poctivým výkonom náskok postrážili a už po troch kolách majú zhodný počet víťazstiev ako za celú ušlú sezónu.