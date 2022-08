Parketu KNM už pozná aj Hamšík, tlkot modrého srdca Jendrišek. Padych do 80. minúty živil nádej

Filmový štart Čierneho režíroval Poprad.

Čierne - Poprad 1:4 (1:3)

Štart jak zo sna! Úvodnému hvizdu sekundovala ukážková akcia, hra sa preniesla na bočnú os poľa, center našiel Krenželáka a už bola ruka v ruke (hlavou do protipohybu nedal Strakovi nádej) – 1:0.

Hostia spod Tatier nezavesili kopačky, hrali svoje, na lajnách predvádzali futbalové divadlo a krídelnými akciami varili šmrnc celému stretnutiu.

A práve z čiar sa rodili góly. Kočik najprv po centri nechytateľne zavesil volejom – 1:1, o desať minút zvýšil ako cez kopirák – 1:2.

Čierne riedilo vysoký pressing Popradu, lenže v 27. minúte sa domáci futbalista pošmykol, obrana sa po strate lopty nestihla sformovať, center z kraja opäť poslúchol a Šarišského zakončenie na prvej žrdi nemalo do prázdnej ďalekú cestu – 1:3.

Čiernemu motivácia ani snaha neubúdali, no kvalita panovala na strane hostí. Popradčania veľa nedovolili, i keď nejaké výnimky by sa našli. Na poslednom góle (1:4) sa, povedzme, podieľali všetci, lopta sa ukážkovou kombináciou predrala od gólmana až po hroťáka, ktorý pekným dotykom a prudkým volejom zacielil vzdialenejšiu tyč.

Čierne v nadstavenom čase vystrúhalo parádny kúsok, domáci akciou na jeden dotyk vysunuli Poláka, no striedajúci hráč sa vybral silovou cestou a gólovo neuspel.

Kapitán Čierneho Maroš Krenželák: „Rýchly gól nám možno uškodil, mužstvo zaplavila eufória, asi sme si mysleli, že to bude jednoduché. Súper lietal po čiarach, krídelné akcie mali priamo-agresívne, skrátka sme ich nedokázali chytiť. Siahli sme na dno, no nie vždy to stačí.“

Čierne - Poprad 1:4 (1:3) Góly: 1. M. Krenželák - 9. a 19. D. Kočik, 27. M. Šarišský, 90. J. Škovran. ŽK: R. Práznovský. Rozhodoval Marhefka, 500 divákov. ČIERNE: L. Ihnatišin - J. Malik, M. Dirgas, J. Mokáň, A. Jaroš (86. S. Polák), P. Staňo, M. Krenželák, D. Benko (63. A. Šipka), R. Mrenka (77. D. Repčík), J. Krkoška, R. Práznovský (86. D. Markuljak). POPRAD: D. Straka - M. Ferenc, M. Šarišský, A. Bašista (46. S. Dianovský), T. Zummer (63. J. Škovran), A. Pollák, J. Kuc, M. Ondruš (46. R. Šoltíšik), M. Kapsdorfer (46. P. Šimonovič), D. Kočik, G. Hudáček (46. P. Bryndza).

Čadca - Liptovský Mikuláš 0:2 (0:1)

Čadca vstúpila do zápasu aktívne, súpera bezpochyby zaskočila držaním lopty i pýtaním štandardiek. Domáci sužovaní enormnou kvalitou na strane Liptákov sa chceli súperovi vyrovnať nasadením, srdcom a bojovnosťou. A mohli ísť do vedenia!