Lekárka: Vitamíny ani výživové doplnky si pacient nemá naordinovať sám

Hlavným cieľom výživy v seniorskom veku je pomôcť zachovať dobrú kvalitu života.

Zásady zdravého životného štýlu pomáhajú udržiavať zdravie človeka aj dobrú náladu. Prečo je dôležitá pestrá strava, aké pohybové aktivity sú pre seniorov vhodné, prečo sa vyšší vek spája s horším psychickým zdravím a prečo by si pacienti nikdy nemali ordinovať výživové doplnky sami? O najčastejších problémoch zdravia seniorov a ich riešeniach sme sa rozprávali s lekárkou Martinou Jandzíkovou.

Veľa ľudí si kladie otázku, či naozaj musí v starobe všetko tak bolieť. Ako sa o seba môže človek starať, aby predišiel takýmto bolestiam. Dá sa im predísť?

S predlžovaním ľudského veku narastá opotrebovanie a degenerácia pohybového aparátu. Rýchlosť a postupovanie prirodzených zmien, ktoré vedú k bolestivým stavom, vie ovplyvniť kombinácia pestrej stravy a vhodnej pohybovej aktivity.

Mal by človek prispôsobiť stravu pribúdajúcemu veku? Je nutné dopĺňať nejaké vitamíny?

Hlavným cieľom výživy v seniorskom veku je pomôcť zachovať dobrú kvalitu života. Po šesťdesiatke dochádza k postupnému zníženiu bazálneho výdaja energie a poklesu fyzickej aktivity, čo sú prirodzené zmeny súvisiace s vekom. Následkom týchto zmien prichádza zníženie svalovej hmoty na úkor zvýšeného rezervného tuku.

V Európe netrpíme nedostatkom potravy a v obchodoch je dostatok ovocia, zeleniny aj mäsa. Takže správna a vyvážená strava dokáže zabezpečiť dostatok hodnotných živín, vitamínov a minerálov. Netreba si kupovať žiadne výživové doplnky, preparáty ani vitamíny.

Človek si nimi môže ublížiť, najmä v kombinácii s liekmi, ktoré majú riadne predpísané. Teraz napríklad bol takýto problém s vitamínom D, kedy sa v médiách vo veľkom odporúčal a pacienti sa veľmi často predávkovali.

Reklamy na takéto preparáty sú ale cielene zamerané na seniorov, takže je veľmi jednoduché im naletieť. Ako by sa tomu teda dalo predísť?

Reklamám nezabránime, ale vždy by sa mal pacient poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom a neordinovať si vitamíny či doplnky sám.

Základom je teda zdravá a vyvážená strava seniorov, aké sú jej zásady, ktoré by mali dodržiavať?

Najdôležitejšími zásadami je pravidelnosť, pestrosť a primeranosť. Pre stravovanie seniorov neexistujú a neodporúčajú sa žiadne špeciálne diéty. V prípade ak má pacient nejaké chronické ochorenie, lekár sám navrhne diétne opatrenia. K základným zásadám stravovania platí obmedzenie príjmov rafinovaného cukru, ktorý je potrebné nahradiť pomalými cukrami, ako sú zemiaky, ryža, obilniny, alebo nesladené cereálie.

Treba tiež dbať na správny príjem bielkovín, ten by mať byť jeden gram na jeden kilogram telesnej hmotnosti na deň. Ak teda senior váži 100 kíl, mal byť prijať 100 gramov bielkovín na deň. Odporúčané sú skôr živočíšne bielkoviny, ako sú mliečne výrobky, vajcia, hydina, ryby a iné druhy chudého mäsa.

Rastlinné proteíny, napríklad strukoviny alebo sója nemusia byť dobre znášané, môžu spôsobiť tráviace problémy, ako sú hnačky či nadúvanie. Odporúča sa ale znížiť príjem živočíšnych tukov a nahradiť ich rastlinnými vo forme orieškov, maku, semienok, olivového oleja.

Aké spôsoby prípravy jedál sú vhodné?

Pri príprave pokrmov treba uprednostniť varenie, dusenie alebo zapekanie pred vysmážaním alebo grilovaním. Seniori by sa mali vyhýbať aj pitiu sladených nápojov a nárazovému prejedaniu sa. Odporúčame aspoň päť jedál denne, pričom je dôležité nevynechať raňajky. Posledné jedlo by malo byť najmenej dve hodiny pred spánkom.

Je potrebné vekom zmeniť aj pitný režim?

V rámci pitného režimu sa odporúča aspoň osem pohárov nesladeného nápoja. Vhodná je čistá voda a bylinkové čaje. Príjem tekutín by mal byť rovnomerný počas celého dňa. Do príjmu tekutín sa nezapočítava káva ani alkohol, tomu by sa mali seniori úplne vyhnúť.

Ako je to s ovocím a zeleninou? Koľko množstva a v akom čase je najlepšie ho konzumovať?

Vzhľadom na častú osteoporózu vo vysokom veku je potrebné prirodzene dopĺňať deficit vápnika a vitamínu D. Ovocie a zelenina pre seniorov predstavujú množstvo vitamínov, minerálov, železa a vlákniny.

V prípade ovocia ide o sacharidy, a preto ním môžeme nahradiť sladkosti. Odporúča sa jesť ho v doobedných hodinách, a to zhruba jednu-dve porcie vo veľkosti jablka alebo pomaranča. Príjem zeleniny sa odporúča skôr v poobedných hodinách alebo ako súčasť obeda či večere. Porcia zeleniny by mala byť okolo 300 gramov na deň.