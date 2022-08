Hodinové kolóny, preplnené cesty. Nový grafikon Kysučanov do vlakov nenaženie

Individuálnej dopravy sa Kysuce nezbavia, nový návrh cestovného poriadku ruší spoje a predlžuje čakacie doby.

KYSUCE. Nový cestovný poriadok má vstúpiť do platnosti v decembri, bol vypracovaný v súlade s plánom dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky ministerstvom dopravy a výstavby v súčinnosti s ministerstvom financií a najmä s útvarom hodnoty za peniaze. Cieľom je, aby Slovensko mohlo čerpať peňažné prostriedky z plánu obnovy poskytnuté od Európskej únie.

Preplnená frekventovaná cesta cez Kysuce s nekonečnými kolónami. Ministerstvo dopravy a výstavby vyzýva ľudí, aby cestovali vlakom. Návrh nového grafikonu týmto výzvam odporuje.

Revolučný grafikon

Rastislav Cenký, generálny riaditeľ sekcie stratégie dopravy na ministerstve dopravy, označil návrh nového cestovného poriadku na železniciach tak trochu za revolučný. Na železniciach sa podľa neho za posledné desaťročia neudiala žiadna významná zmena a iba sa reagovalo na poklesy počtu cestujúcich.

„Teraz sme si povedali, že potrebujeme zefektívniť dopravu, priniesť ju bližšie ľuďom a zatraktívniť ju cestujúcim,“ uviedol Cenký.

Ministerstvo dopravy prvý raz spracovalo plán dopravnej obslužnosti. „Robíme podkladovú dokumentáciu k tomu, ako budeme organizovať a objednávať železničnú dopravu. Takéto upratovanie, aké robíme dnes u nás, spravili v západných krajinách v 80. rokoch minulého storočia. Nebola snaha tu robiť systémové zmeny,“ dodal Cenký.

Kritika regiónov

Návrh nového vlakového grafikonu už na verejnosti spustil vlnu kritiky, najmä v regiónoch. Občania naprieč celým Slovenskom vo veľkom začali spisovať petície proti novým návrhom cestovného poriadku najmä pre rušenie zastávok rýchlikov a obmedzovanie spojov regionálnej dopravy. Samosprávy upozorňujú, že to môže spomaliť ich rozvoj. Je nový návrh vlakových spojov revolučný krok alebo je šitý horúcou ihlou?

„Od nového grafikonu sa rušia priame vlakové spoje Skalité Serafínov - Žilina a späť. V Čadci chýba pri prestupe nadväznosť na jednotlivé spoje, takže si počkáme napríklad aj 40 minút. Ráno budú musieť študenti a ľudia do práce ísť buď veľmi skoro, alebo prídu neskoro. Ako je to možné, že sa nerobí v prospech ľudí, ale práve naopak? Prosím, pomôžte ľuďom obci Skalité, Čierne a Svrčinovec pri každodennom cestovaní do práce, škôl a za zdravotnou starostlivosťou,“ napísala do redakcie MY Kysuce rozhorčená obyvateľka obce Skalité Mária Belešová.

Cestovať bude treba skôr, vracať sa domov neskôr

Preštudovali sme si plán dopravnej obslužnosti, z čoho by mal vychádzať aj nový revolučný grafikon a nikde sme tam nenašli, že železničná doprava slúži na dochádzku do zamestnania či študentov do škôl. Jediným pozitívom nového grafikonu je to, že na skalitskej trati pôjdu vlaky po jej celej dĺžke, teda až do cieľovej stanice Serafínov – Zwardoň.

Oveľa horšie je však to, že dôjde k zrušeniu doterajších priamych vlakov do Žiliny a späť a veľa spojov vôbec nenadväzuje. Pri prestupe treba v Čadci čakať v niektorých prípadoch až 40 minút. Pričom ide hlavne o robotnícke a školské spoje ráno a poobede. Aby sa ľudia dostali do práce a deti do školy načas, budú musieť ísť z miesta bydliska aj o hodinu skôr, nehovoriac o víkendoch a sviatkoch.

„Je to nemysliteľné, veď ak niekto nastupuje do práce od šiestej ráno, musí zo Skalitého cestovať už o štvrtej, kým doposiaľ stačilo o piatej. To už je o hodinu skôr. Cez víkend však nestačí ani to, cez víkend tento vlak nejde vôbec. Študenti, ktorí cestujú za vzdelaním do Kysuckého Nového Mesta na ôsmu hodinu, prídu do Čadce už pred pol siedmou, no na prípoj musia čakať 40 minút. Študentom cestujúcim do žilinských škôl však nebude stačiť ani tento spoj. Aby stihli začiatok vyučovania, budú musieť cestovať o hodinu skôr a v Žiline vystúpia už o štvrť na sedem,“ dodala Mária Belešová.

Podľa jej slov tu niekto tu zjavne rozdelil región na Čadcu a Žilinu, neuvedomujúc si, že ľudia cestujú za prácou do Žiliny aj z dedín, ktoré sú od Čadce vzdialené ešte vyše 20 kilometrov.

Zrušených dvanásť vlakových spojov do Čiech