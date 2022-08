Vydajte sa krížom krážom krásňanskými osadami

Spoznajte krásňanské osady a pokochajte sa krásnou prírodou na treťom ročníku turistického pochodu.

Turistický oddiel HKO a mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozývajú na III.ročník turistického pochodu KRÍŽOM KRÁŽOM OSADAMI, ktorý sa uskutoční v Krásne nad Kysucou v sobotu 3.9.2022. Turistický pochod je súčasťou podujatia Dni mesta Krásno nad Kysucou.



Spoznajte Krásňanské osady, pokochajte sa krásnou prírodou, tradičnou ľudovou architektúrou a vychutnajte si očarujúce panoramatické výhľady. Krásne výhľady Vám poskytne aj novovybudovaná rozhľadňa u Jantov ako aj rozhľadňa Surovina, rozhľadňa na Hladkom vrchu a krížová cesta.

Miesto a čas prezentácie a štartu: Námestie pred kultúrnym domom, od 7:30 do 8:00 hod. Na výber sú 4 trasy, všetky so začiatkom pri Mestskom úrade:



Modrá (krátka) trasa 11,5 km - 4,5 hod.

MsÚ Krásno nad Kysucou - U Gavlasov - U Šustkov - U Grapov - U Jantov - Vlčov - Zákysučie - MsÚ Krásno nad Kysucou



Zelená (stredná) trasa 20 km - 7,5 hod.

MsÚ Krásno nad Kysucou - U Gavlasov - U Šustkov - Vojtov vrch - U Macurov - U Drozdov - Nižné Vane - Vyšné Vane - Vodáreň - MsÚ Krásno nad Kysucou



Červená (dlhá) trasa 30 km - 11,5 hod.

MsÚ Krásno nad Kysucou - U Gavlasov - U Šustkov - Vojtov vrch - U Macurov - Dunajov - U Drozdov - Nižné Vane - Vyšné Vane - U Gašov - U Šurabov - Most lásky a priateľstva - U Kuljovských - U Lastovicov - Kalinový vrch - U Hackov - Estakáda - MsÚ Krásno nad Kysucou



Bonusová trasa 30 km - 11,5 hod.

MsÚ Krásno nad Kysucou - U Hackov - Kalinový vrch - U Lastovicov - U Kuljovských - Most lásky a priateľstva - U Šurabov - U Gašov - Vyšné Vane - Nižné Vane - U Drozdov - Dunajov - U Macurov - Vojtov vrch - U Šustkov - U Gavlasov - MsÚ Krásno nad Kysucou



Štartovné: 3 € (deti do 15 rokov 1 €)

V štartovnom: občerstvenie, upomienkové predmety

Upozornenie: účasť na vlastné riziko

Bližšie informácie: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk, Tel.: 0917 529 045