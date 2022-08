Muzikant ASIS: Nemám rád nálepky. Hudbu netreba škatuľkovať

Nikto mi nikdy nedal nič zadarmo.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Kysučan Miroslav Köleš ml. sa pretĺka hudobným svetom už takmer trinásť rokov. Zažil vzostupy aj pády a nemieni sa vzdať. Hovorí, že hudba má ľudí spájať a nie rozdeľovať. V poslednom čase sa mu napriek neľahkej dobe otvárajú dvere do sveta a smelo do nich vstúpil. S ASISom sme sa rozprávali o jeho hudobných začiatkoch, fanúšikoch, kritikoch aj plánoch do budúcna.

Vaše začiatky sú zachytené vo videách na internete, boli ste stredoškolák, ktorý spieval piesne napríklad aj od Iné Kafe. Mysleli ste si vtedy, že sa raz budete živiť hudbou?

Keď som mal šestnásť rokov, po brigáde som si kúpil akustickú gitaru a začal hrávať. Neskôr mi mama poslala z Anglicka elektrickú a ja som bol naozaj veľmi šťastný, aj keď som na nej vedel zahrať štyri akordy. Natočil som nejaký cover a zavesil to na internet.

Veľmi rýchlo to malo niekoľko tisíc pozretí a slušnú odozvu, z čoho som bol nesmierne šťastný. Ozvali sa mi tri kapely, že by chceli, aby som im spieval, a ja som tomu nedokázal uveriť. To bol môj začiatok v hudbe. Stále som však cítil, že sa chcem tomu venovať vážnejšie a nie mať to len ako koníček.

ASIS začínal na internete s covermi (zdroj: archív MK)

Pamätáte si svoj prvý koncert? Aké boli ohlasy?

Prvá skúsenosť s vystupovaním bol koncert na strednej škole, kam som chodil. Bolo tam nejakých 700 ľudí a všetci tam skrátka museli sedieť, pretože to bola povinná jazda.

Stres bol neuveriteľný, ale keď sme po skončení vystúpenia dostávali reakcie a spätnú väzbu, boli sme so sebou veľmi spokojní, ľuďom sa to páčilo. Ako čas plynul, videl som, že chalani to neberú tak vážne ako ja a založil som novú kapelu Comix. Chceli sme robiť viacero štýlov, nie sa upnúť len na punk a rock.

Dnes ste ale sólový umelec. V čom bol teda problém?

Jediný problém boli peniaze. Nemali sme na kvalitnú aparatúru, a tak som sa rozhodol, že pôjdem na rok do Anglicka, aby som nám zarobil na všetko potrebné. Keď som sa vrátil, chalani už sa rozhodli ísť iným smerom. Ostal som ako sólový muzikant a tam už vznikol môj pseudonym A Smile In Sadness, pod ktorým pôsobím dodnes.

Takže od piesní Iné Kafe po vlastné repové hity. Viac vám sedí rep?

Nikdy som nechcel robiť jeden štýl. Chcem robiť všetko, čo ma baví a čo sa mi páči. Nemám rád nálepky. Hudbu netreba škatuľkovať.

Do Anglicka ste odišli kvôli hudbe?

Asi áno. Vedel som, že tu nezarobím, ale určite to ovplyvnila aj rodinná situácia. Mama od nás už pred tým odišla do zahraničia a brat išiel za ňou. Otec mal v Rusku dopravnú nehodu, pri ktorej zahynulo sedem ľudí a držali ho preto nejaký čas vo väzení. Ostal som tu odkázaný sám na seba. A tak som odišiel do Anglicka a chcel som začať s hudbou tam.

Potom prišla taká slovenská klasika. Keď ľudia videli, že sa mám dobre, tak zrazu chceli prísť aj oni. Mne ale nikto nedal nič zadarmo. Spával som na zemi, pracoval som aj na šestnásť hodinové smeny a popritom som stále túžil po vlastnom štúdiu a robil všetko preto, aby sa stalo realitou.

V Anglicku ste ale okrem anglickej tvorby začali aj so slovenským repom. Prečo?

Oslovil ma jeden kamarát, ktorý mi navrhol skúsiť repovať po slovensky. Hovorím mu, že je blázon, prečo po slovensky? Nakoniec som to skúsil a vznikol ASIS, čo sú stále len začiatočné písmená pseudonymu A Smile In Sadness. Stále sa držím toho, že chcem robiť to, čo má práve baví, bez toho aby som si dával nejaké žánrové nálepky.

Momentálne žijete na Slovensku, plánujete tu už ostať?

Nechcel som, aby som bol Slovák, ktorý spieva po anglicky a hrá sa na niečo čo nie je. Som Slovák a napriek mojej zahraničnej tvorbe, rád tvorím a rozprávam po slovensky.

Pandémia bol hlavný dôvod, prečo som sa vrátil. Chcel som žiť v Anglicku, ale mal som na Slovensku rozbehnuté repové koncerty a vždy som sem musel letieť. To pandémia stopla, cestovať sa nemohlo. Nechcel som aby na úkor toho, že svet sa zbláznil, skončila moja rozbehnutá hudobná cesta. Netvrdím, že znova neodídem niekam preč. Uvidíme.

ASIS vzniklo ako skratka A Smile In Sadness (zdroj: archív MK)

Čo sa anglických textov týka, tie tiež tvorím aj naďalej a konečne som to dostal na level aký som vždy chcel. Tak verím, že čoskoro si nie len moji súčasní fanúšikovia prídu na svoje.

Pandémia dala umeleckému svetu stopku. Ako ste to vnímali?

Mal som zrazu oveľa viac času pre seba, oveľa viac času tvoriť. Okrem toho mi covid pomohol predať rúška, bolo to vtipné, pretože som ich mal v ponuke už dávno pred ním. Chcel som totiž oddeliť tie dve tváre, ASIS a A smile In Sadness. Keď mám rúško, som ASIS, ale nemá to absolútne nič spoločné s covidom a mal som ho dávno pred ním.

Momentálne si plním sen, mám nahrávacie štúdio v Žiline a venujem sa tomu, čo ma baví.

Nahrávate teda hudbu aj iných umelcov, poviete im aj svoj názor? Napríklad toto je zlé, to nedávaj von?

No jasné, poviem. Ale nezatratím nikoho, skôr sa naozaj snažím pomôcť zlepšiť, čo sa dá.

Teraz mám napríklad v štúdiu takú novinku, ghostwriting, to znamená že ak niekto nemá žiadne skúsenosti, ale chce mať za sebou song, ktorý dobre znie a dobre sa počúva, tak mu s tým pomôžem.

Vymyslím text, nahrám s tým človekom jedno slovo aj stokrát a vyberiem tú variáciu, ktorá tam najlepšie sedí. To ma baví, beriem to ako spôsob ako niekoho potlačiť, pomôcť mu s rozbehom. Ale stále samozrejme prevláda klasické nahrávanie.

Keď ste začínali, určite ste sa aj vy stretli s kritikou. Stretávate sa s ňou aj dnes?

Ako ju vnímate?

Pre ASISa je rúško poznávacie znamenie. (zdroj: archív MK)

Keď som začínal spievať, tak som nemal fanklub, alebo vyložene hejtklub. Mal som skupinku ľudí, ktorí sa chodili smiať na mojich videách. Zabávali sa na tom, čo si o sebe myslím a ja ich dnes úplne chápem.

S odstupom času vidím, že ten spev bol naozaj celkom mimo a chcelo to veľmi veľa práce. Dnes už ma nič takéto nerozhodí, pretože viem, že spev aj hudba sú už v poriadku. Niekomu sa to páči, niekomu nie, ale po muzikantskej stránke je všetko v poriadku.

Tie negatívne komentáre prichádzajú aj v realite, alebo len na internete?

Jasné, že do očí mi nikto nič nepovie. Všetko je online. Ale naozaj si z hejtov nič nerobím, väčšinou riešia ako sa obliekam, alebo ako to na nich pôsobí. Často dám na hejt aj srdiečko.

Takže viete rozlíšiť čo je oprávnená kritika a čo naozaj len nejaké nezmyselné urážanie. Poďme ale k tým pozitívnym veciam, čo považujete za svoj najlepší úspech?

Že som sa naučil spievať tak, ako som chcel. Predpoklady som na to nemal vôbec, nezdedil som to po nikom a bola to naozaj len moja usilovnosť a vôľa. Na to som hrdý.

Aké sú vaše plány v blízkej dobe?

Postupne pôjde von veľa nahromadených vecí, na ktorých som dlho pracoval. Niektorí budú asi prekvapení zo žánru, ale pre mňa je to všetko hudba. A hudba má spájať, nie rozdeľovať. Najnovšie songy budú vysvetľovať aj to, prečo skáčem zo štýlu do štýlu. Chcem, aby to ľudia pochopili.

Je pre vás dôležité, aby to ľudia pochopili?

Je. Inak by som nad tým netrávil toľko času. Mám to tak v hlave nastavené, že to tak má byť. Nechcem sa vykašľať na fanúšikov, ktorých som získal vďaka repu, ale ja naozaj nechcem byť obmedzený iba jedným štýlom.

Podporuje vás rodina v hudbe? Okrem teda maminy, ktorá vám kúpila gitaru.

Myslím, že si to vtedy vôbec neuvedomovala. Niekto pošle tričko, niekto pošle gitaru. Pre mňa to ale znamenalo veľmi veľa. Otec ma zo začiatku veľmi podporoval v kapele Comix, ale tam sa aj zasekol. Čo sa repu týka, tam je podpora nulová, ale ja to chápem, nie je to ich štýl.

Brat bol kedysi so mnou v kapele, ale dnes sa hudbe venuje len ako hobby, hoci je oveľa lepší gitarista ako ja. Mňa zas viac baví spev, ako tá kompozícia. Priateľka ma ako jediná dlhodobo veľmi podporuje a som za to vďačný.