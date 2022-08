Hody v meste i klube! Čadca šialenstvom prestrihla päťročnú šnúru. Staškov opäť ratovala sanitka

Stráňavy dohrávali heroický finiš o dvoch menej.

Čadca - Stráňavy 2:0 (0:0)

Oba tímy pôsobili sprvu unavene, no ľahký spánok z úvodu sa prebudil do šialenstva. Hru kazili viaceré nepresnosti a „iks“ ofsajdov. Modrí sa do príležitostí dostávali cez krajné vertikály, Baník kreoval nápor okolo vápna, no k stopercentnej šanci sa predral až tesne v závere polčasu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hlavou šuchnutý center totiž nešťastne odskočil Rucekovi rovno do ruky a Janči už-už staval loptu na biely bod. Avšak novo-objavený penaltový mág Drahňák vystihol smer, lapil už druhú jedenástku v sezóne a spoluhráči ho môžu nosiť na rukách.

ĎALEJ SA DOZVIETE aký (vyše päťročný) rekord Čadca roztrhla

kto chytil Tlelku pod krk a za čo videli Stráňavy druhú červenú

koho kvôli silnému otrasu mozgu musela vyprevadiť sanitka a ako k úrazu prispel spoluhráč

koho dvojgólová dvojminútovka pochovala Staškov

ako hodnotí výkon Slávie Ľuboš Červenec

V druhom dejstve sa svižné tempo krájalo od začiatku, Stráňavy držali loptu, no akcie pribúdali na oboch stranách. Duel sa lámal po vylúčení dvoch hosťujúcich hráčov.