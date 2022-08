Vo Svrčinovci začali stavať ekodukt, v ceste mu stojí rómska osada

Ľudia svoje domy neopustia.

SVRČINOVEC. V pohraničnej obci Svrčinovec na Kysuciach začali s výstavbou zeleného mosta pre migráciu zveri. V súvislosti s projektom kompetentní dodnes nevyriešili zásadnú otázku, ktorá sa týka vysťahovania miestnej rómskej osady. Tá stojí priamo v trase ekoduktu a takmer štyridsať obyvateľov vrátane detí aj dnes hovorí, že svoje domy neopustia.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Pokiaľ to je v katastri a má to všetky potrebné doklady, oni o nás budú šíriť, že my máme nelegálnu stavbu? Chcú nás vyštvať alebo nás okradnúť o to posledné? Kebyže to je nelegálne, nenapoja nás na elektrinu, nedajú nám prípojku na vodu a pod,“ rozhorčili sa miestni obyvatelia pre televíziu Markíza.

Aj starostka obce Renáta Majchráková považovala jeden z domov za legálny. Pre Markízu však potvrdila, že Okresný úrad v Žiline dal obci na vedomie, že aj táto budova je nelegálna.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Hodinové kolóny, preplnené cesty. Nový grafikon Kysučanov do vlakov nenaženie Čítajte

Štát však musí zelený most dokončiť do konca roka 2023. Jeho výstavba je podmienkou schválenia nenávratného finančného príspevku zo strany Európskej komisie v celkovej výške 285,2 mil. eur, ktorý bol schválený na celkový úsek diaľnice.

Riešením budova bývalého motorestu?

Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností Váhostav – SK a Combin BS. Národná diaľničná spoločnosť potvrdila, že pri stavbe je platný zmluvný termín výstavby – august 2023.