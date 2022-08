Obranné valy v Čiernom ožili po štyristo rokoch

Tisícky ľudí prežili živú históriu na opevnení Malé Šance - Valy pri obci Čierne.

V nedeľu 28. augusta sa bývalé opevnenie Malé Šance na vrchu Valy pri obci Čierne vrátilo v čase. Bohatý program prvého Historického dňa prilákal na toto magické miesto množstvo návštevníkov.

Toto tajomné miesto histórie ožilo dobovou hudbou, vystúpeniami historických skupín, chuťou historickej kuchyne. Celodenný program bol pripravený pre dospelých aj deti, prišli návštevníci z blízka aj ďaleka. Zo susedného Česka a Poľska, turistické skupiny, cyklisti z turistického zrazu a mnohí ďalší.

Kultúrna pracovníčka obce Čierne Iveta Bobulová sa vyjadrila, že zorganizovať takéto veľké podujatie je veľký oriešok, treba zabezpečiť propagáciu, zabezpečiť miesto konania po technickej stránke, osloviť účinkujúcich, ktorí by zodpovedali predstavám projektu a zapadli do scenára.

"Je za tým veľký kus práce celého kolektívu, zamestnancov technických služieb obce, prevádzkarov občerstvenia, všetkých spolupracovníkov, dobrovoľných hasičov no najmä agentúry Magma s Majkou Ščuryovou. Patrí im obdiv a uznanie. Stálo to veľa príprav, času i nápadov, ale výsledok stál za to. Podujatie v priebehu dňa navštívilo takmer dvetisíc návštevníkov. Bola to pekná kolektívna práca ľudí, na čele so starostom obce, ktorí po celý čas držali spolu.“

Zábava aj história

Historický deň bol koncipovaný ako spoločenská udalosť so zaujímavým programom, zábavou, ale aj ako možnosť dozvedieť sa čo najviac o tejto znovuobjavenej historickej pamiatke.

Dopoludňajší program bol popretkávaný informáciami, hudbou a možnosťou ochutnávky dobových jedál. Hlavný popoludňajší program rozprával príbeh od najstarších spoločných dejín až po súčasnosť hornokysuckej obce Čierne a jej spolupráce so susednou českou obcou Hrčava.

Z príhovorov starostov oboch obcí Pavla Gomolu a Mareka Sikoru bolo cítiť radosť zo spolupráce, zo spoločne dosiahnutých cieľov a priateľstva medzi oboma obcami, ako aj medzi oboma štátmi.

"Dnes žijeme v zjednotenej veľkej Európskej únii. Jej najväčším prínosom je mier a stabilita," podotkol starosta obce Čierne Pavol Gomola s tým, že hranice, ktoré nás kedysi rozdeľovali, nás dnes spájajú.

Starosta obce Hrčava Marek Sikora vyzdvihol spoluprácu s obcou Čierne, vzácnosť priateľstva predstaviteľov obce. Ako symbol spoločného úsilia o zveľadenie svojich obcí obaja starostovia vystrelili z dobových zbraní do vzduchu.

Starostovia oboch spriatelených obcí si vyskúšali streľbu z historickej pištole. (zdroj: Zuzana Podoláková)

V hlavnom programe si ľudia mohli vypočuť aj krátke odborné prednášky o histórii tohto miesta. Zaujímavé informácie im sprostredkovali Martin Turóci a Adam Buchta z Kysuckého múzea v Čadci.

Zážitkom aj pre najmenších

Po hlavnom programe sa všetci účinkujúci v historických kostýmoch venovali deťom. Hrali sa s nimi rôzne hry a pózovali pred objektívmi fotografov.

Moderátormi podujatia boli Ľubica Podoláková a Pavol Zátek, v historickom programe sa predstavili skupiny Taurus Ater z Turian, skupina Valmont zo Vsetína, o dobovú hudbu sa postarala hudobná skupina Artio z Bytče a harfistka Dominika Švábiková z Čierneho.

"Moderovať takúto veľkú akciu, ktorá sa konala prvýkrát a na tomto mieste, znamenalo pre mňa veľkú výzvu i rešpekt. A myslím si, že hovorím aj za môjho kolegu Pavla Záteka," vyjadrila sa Ľubica Podoláková.

Ako ďalej uviedla, reakcie ľudí a atmosféra, ktorá sa panovala počas Historického dňa samého začiatku všetkých očarila.

"Prežívali sme všetko naozaj radostne a aj s vďačnosťou, že môžeme byť účastní takéhoto programu i podujatia. Najmä záver programu a nástup bol veľmi emotívny a mali sme z toho všetci účinkujúci dobrý pocit. Iste by som si to rada zopakovala," doplnila moderátorka.

Po hlavnom programe sa účinkujúci venovali najmä deťom. (zdroj: Zuzana Podoláková)

Na podujatí vynikla dobová kuchyňa, ktorú mohli ochutnať stovky ľudí. Nielen deti, ale aj dospelých zaujala lukostreľba. Pre deti boli pripravené rôzne stredoveké hry. A snáď žiadne malé dieťa neodchádzalo bez pomaľovanej, ale šťastnej tváre.

Kuchyňu a hry, ako aj manažovanie všetkých vystúpení zabezpečili mladí ľudia z Historického spolku sv. Šebastiána. V programe vystúpila aj domáca Folklórna skupina Ozvena, ktorá zabávala ľudí počas celého popoludnia.

Že toto územie, ležiace bok po boku je našou domovinou, bolo to cítiť aj z veršov Pavla Kužmu, rodáka z Čierneho, ktorý ich prišiel osobne zarecitovať:

Domovina moja,

zem spievajúca o ľuďoch šťastných,

pohľad z modrých výšin nadoblačných,

na voňavé lúky na grapách i doline.

Na šťastný život v rodnej domovine,

na krajinu požehnanú Pánom z neba,

na ľudí vítajúcich nás skyvou chleba.

Z tvárí návštevníkov bolo jasné, že odchádzali spokojní. Spoznali zaujímavé miesto, zažili niečo nové a atraktívne a dozvedeli sa o spoločných dejinách, význame a histórii Malých Šancí - Valov. A mnohí si odniesli aj krásne myšlienky o potrebe mieru a vzájomného porozumenia medzi ľuďmi.