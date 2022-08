Súčasťou Farského dňa v Zákopčí bola svätá omša U Holešov

Po svätej omši požehnal správca farnosti v Zákopčí malú zrekonštruovanú kaplnku.

Farský úrad v Zákopčí, v spolupráci s obcou Zákopčie, zorganizoval v poslednú augustovú sobotu Farský deň. Jeho súčasťou bol sprievod od kostola ku kaplnke U Holešov, kde sa konala svätá omša. Celebroval ju Karol Vallo, správca farnosti v Zákopčí. V homílii vyzdvihoval najmä vieru v Boha.

„Táto kaplnka už nie je tak využívaná ako v minulosti. No nie je to preto, že by ľudia nechceli veriť v Boha a svoj život s ním spájať. Ale zmenila sa doba. Pľace slúžia zväčša na rekreáciu a obyvatelia sa presunuli do miest, kde je lepšia dostupnosť a pracovné príležitosti. Stále existujú ľudia, ktorí veria v Boha. Svedectvom je to, že ste sem prišli. Možno máte aj vy skúsenosť, že kde sa žije bez Boha, život je veľmi ťažký,“ povedal v príhovore veriacim. Konkrétnym príkladom z vlastnej rodiny poukázal na zlo, ktoré nastane, ak sa niekto odvráti od svojej viery.

Po svätej omši zablahoželal správcovi farnosti, v mene všetkých, Ján Slaninák, starosta obce Zákopčie. O hudobný sprievod sa počas celého popoludnia starala ženská skupina Rakovanka z Rakovej. Kordišovskou dolinou sa niesla vôňa gulášu a prítomní si okrem neho pochutnali na koláčoch a ďalšom občerstvení.

„Táto pobožnosť, ktorá sa tu konala, nemá dlhú tradíciu. Sme tu asi piatykrát, pričom štvrtýkrát sme ju spojili s procesiou od kostola. Ide o farskú slávnosť. Na tomto mieste sa stretávajú nielen obyvatelia z blízkych osád, ale aj tí, ktorí odtiaľto pochádzajú. Ide o veľmi milú udalosť,“ povedal starosta. Vyzdvihol, že ľudia sa stále takto stretávajú na miestach, ktoré vybudovali naši predkovia.

„V Zákopčí máme viacero podobných murovaných kaplniek – napríklad U Rulcov či U Kľukov. Nedávno bola tiež vysvätená kaplnka U Cabuka, Som rád, že sa tieto miesta zachovávajú a udržiavajú. Ďakujem Pánu Bohu aj za dobré počasie,“ dodal.

Po skončení slávnosti požehnal správca farnosti malú zrekonštruovanú kaplnku, ktorá sa nachádza v osade, len pár metrov od Kaplnky Božského Spasiteľa. Obnovili ju miestni obyvatelia, aby slúžila na tiché rozjímanie, modlitbu a zachovala sa aj pre ďalšie generácie.