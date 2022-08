Rozprávali sme sa s Vierou Strýčkovou, projektovou manažérkou Domu kultúry v Čadci

Viera Strýčková: Práca s mladými ľuďmi je neskutočne obohacujúca

Čadca je pre ňu srdcovkou, dlhé roky tu pracuje v rôznych oblastiach. Už pätnásť rokov pracuje v dome kultúry, kde sa spolu so svojím tímom venuje najmä projektovej činnosti.

Ako sama hovorí, výrazne ju obohacuje práca s mladými ľuďmi či xcestovanie mimo luxusných rezortov. Zhovárali sme sa s Vierou Strýčkovou, projektovou manažérkou Domu kultúry v Čadci.

Priblížili by ste čitateľom, čomu konkrétne sa v oblasti kultúrnych projektov venujete?

Pracujem v Dome kultúry v Čadci krásnych 15 rokov. Projektová činnosť v kultúrnej oblasti bola na Slovensku vo svojich začiatkoch. Dom kultúry v Čadci bol medzi prvými, čo začal s podávaním projektov v oblasti kultúry.

Môžem skonštatovať, že úspešnosť jednotlivých projektov je veľmi vysoká, aj vďaka ním sme každoročne realizovali premiéry divadelných hier Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA, kde je skvelá spolupráca so zakladajúcou režisérkou Evkou Matysovou a kolektívom, Divadelného súboru Jána Palárika pod vedením režiséra Vlada Moresa.

Projekty boli zamerané i na podporu folklórnych súborov Kelčovan a Kysučan, či na koncerty Miešaného speváckeho zboru Kysuca. V rámci schválených projektov súbory mali možnosť vycestovať do zahraničia na rôzne medzinárodné festivaly, do Francúzska, Talianska, Ruska..., len nedávno sa FS Kysučan vrátil s Festivalu z Karlových Varov (ČR).

Slávnostné stretnutie Spolku priateľov Čadce, s už zosnulým brigádnym generálom v.v. PaedDr. Ivanom ČIERNYM

Čo je dôležité pri realizácii medzinárodných projektov?

V rámci medzinárodných projektov je dôležité mať dobrý nápad a spoluprácu so zahraničným partnerom, v našom prípade je to predovšetkým projektový partner z Valašského Meziřičí (ČR). Naša spolupráca sa postupne rozrastá o aktivity kultúrno-edukačné, do našich projektov zapájame aj základné mestské školy, samozrejme spolupracujeme s oboma umeleckými školami a zaujímavosťou je, že sme boli prví na Slovensku, čo sme začali zapájať materské školy v rámci projektu Erazmus.

Veľkou inšpiráciou je pre mňa projektové oddelenie z Valašského Meziříčí. Valmezania majú mnoho vecí v meste realizovaných práve vďaka projektom, nielen v kultúrnej či školskej oblasti, ale i v sociálnej sfére, športovej oblasti a práve tu je priestor na realizáciu v našom meste.

Je dôležité pripomenúť, že človek sám by nič nedosiahol, bez správnych kolegov, ktorí tvoria zohratý pracovný tím v Dome kultúry v Čadci a podpory zriaďovateľa. Ľudia, ktorí navštevujú naše podujatia, vedia, že ponuka aktivít je bohatá, ale sme si vedomí, že stále je, čo zlepšovať.

Pracovné stretnutie s projektovým tímom z Valašského Meziřičí

Aké sú vaše aktivity mimo projektovej činnosti?

Mimo projektovej činnosti sa venujem aj mladým moderátorom v Tv junior, ktorí svoje vedomosti využívajú priamo v teréne, či pred kamerou, na rôznych kultúrnych podujatiach, kde moderujú. Práca s mladými ľuďmi je neskutočne obohacujúca, mám rada debaty s nimi, ich pohľady na vec.

Veľmi rada mám stretnutia členov Kysuckej kultúrnej nadácie, ktorej som taktiež členkou. Sú to Kysučania žijúci zväčša v Bratislave (JUDr. A. Blaha, Ing. Markujak, MUDr. S. Mizera), ktorí podporujú kultúru a šport nášho regiónu.

Z trochu inej oblasti je práca podpredsedníčky v Spolku priateľov Čadce, kde sa stretávajú rodáci, či už žijúci v Čadci alebo odsťahovaní, no stále nosiaci svoje rodisko v srdci. Organizujeme stretnutia rodákov, vedomostnú súťaž všetkých základných škôl Moja rodná, oceňujeme šikovných študentov zo stredných škôl nášho mesta.

Návšteva televíznych štúdií v Bratislave s členmi TV junior, ZUŠ M.R.Štefánika v Čadci

V spolupráci s mestom vydávame rôzne publikácie. Poslednú vydal môj bývalý žiak Tv junior Marek Polák o Drahošanke, a práve tu by som premostila na podporu detí v Ugande, kde tento mladý človek inicioval založenie a podporovanie školy pre siroty a polosiroty. Som rada, že aj ja som mohla prispieť k tejto aktivite.

A môžem povedať, že mojím osobným najväčším zážitkom bola návšteva misionárskej stanice v Paname, kde som v mnohých veciach dozrela. Som človek výziev, ktorého baví prekonávať osobnú hranicu komfortu, a tento priestor mi ponúka práve cestovanie.

Cestovanie mimo luxusných rezortov mi upriamuje pozornosť na skutočnosť, že na Slovensku je krásne a máme sa tu zatiaľ veľmi dobre. Moje rodisko Čadca je mojou srdcovkou, mám rada toto mesto a chcem, aby to tak bolo aj pre moje deti a ďalšie generácie.

Preto začnime každý od seba, od svojej rodiny, susedov... a choďte voliť, lebo váš hlas je veľmi dôležitý. Vo voľbách je priestor na váš názor.

