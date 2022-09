Snaha na štvrťfinále nestačila, mora sa volá Eliaš. Zborov v Prezidentskom pohári končí

Sen o peknej prémii i celoslovenskej prestíži sa kysuckému zástupcovi rozplynul.

Vyrovnaný boj? Výsledkom nie, na šance áno. Koľko málo stačilo Liptovskej Teplej na päť gólov, toľko veľa Zborov zahodil. Veď po troch rohoch domáci výskali nad dvojgólovým náskokom a to neubehlo ani dvadsať minút.

Na dlhú loptu letiacu k zadnej tyči si Šustek veril i zakričal, bol ale prikrátky. Eliaš presne vedel, čo treba urobiť a bez váhania rozvlnil sieť – 1:0. Po troch minútach nedokázala hosťujúca obrana odvrátiť nákop z opačnej strany a Zborov razom rozohrával na polovici. Opäť Eliaš – 2:0.

Kysučania status faux pas odmietli a na pľaci to najbližšiu polhodinu patrilo im. Ofenzívu opäť z trápenia ratoval Červeník. Brankár v službách útoku si šikovne prebral loptu, pálil zvnútra šestnástky, no domáci obranca by jeho zakončeniu obetoval aj vlastný život a strelu zblokoval.