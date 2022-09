Tublatanka mala rande s Krásnom nad Kysucou

Legendárna slovenská rocková skupina prilákala do mesta stovky fanúšikov.

Vo štvrtok 1. septembra odohrala legendárna rocková kapela Tublatanka svoj koncert na námestí v Krásne nad Kysucu. Za kapelou pricestovali fanúšikovia z celých Kysúc aj blízkeho okolia. Trio v zložení Maťo Ďurinda, Ďuro Topor a Peter Schlosser predviedlo dokonalý rockový koncert plný starých vypaľovačiek aj novších piesní.

Celé námestie spolu s nimi spievalo Starý dobrý kabát, Pravda víťazí, Matka, Skúsime to cez vesmír či prídavok v podobe Žeravého znamenia osudu. Veď viaceré piesne sú už notoricky známe a prežívajú z generácie na generáciu. Úžasnú a neopakovateľnú atmosféru si všetci naplno užili.

„Atmosféra koncertu bola výborná, lebo ľudia dobre poznajú všetky naše pesničky. Starí aj mladí. a nás to veľmi teší. Našou muzikou žijeme, dávame do toho množstvo energie a myslím, že to potom ľudia ocenia.“ opísal náladu po koncerte Maťo Ďurinda.

Kapela si svoju históriu začala písať od roku 1982. Od tej doby patria medzi najobľúbenejšie skupiny na Slovensku. Skupina vydala zo seba maximum a návštevníci jej ďalších koncertov sa naozaj majú na čo tešiť.