Krásňania cez víkend hodovali, spievali, športovali dospelí aj deti (+FOTO)

Uplynulý víkend sa v Krásne nad Kysucou niesol v znamení osláv. Najmladšie mesto oslávilo dvadsiate prvé výročie od získania mestských právomocí.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Prvý septembrový víkend si vybralo na oslavy najmladšie mesto na Kysuciach. Krásnu bol v roku 2001 oficiálne udelený štatút mesta práve v Deň ústavy 1. septembra.

Primátor mesta preto pripomenutie si tejto udalosti poňal ako veľkú narodeninovú oslavu, na ktorú, ako sám povedal, treba pozvať všetkých hostí, ktorých radi vidíme. Na oslavách sa teda zúčastnili starostovia spriatelených obcí.

"Ľudia oslavujú meniny, narodeniny, tak aj mesto by si malo každoročne pripomínať tento dátum. Robíme to však hlavne preto, aby sme poďakovali našim spoluobčanom, veď v posledných rokoch najmladšie mesto na Slovensku nielen dospievalo, ale aj prerástlo oveľa väčšie a staršie mestá, no bez ľudí a ich pomoci by sa mesto takto nerozvíjalo a to si práve teraz pripomíname,“ povedal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

Počas Dní mesta si radnica pre jeho obyvateľov aj návštevníkov pripravila zaujímavý kultúrny, ale i športový program. Ten začal už vo štvrtok na Deň ústavy.

Detské super preteky

Slnečný prvý september patril v Krásne nad Kysucou športu a deťom. Na námestie pred dom kultúry prišli v sprievode rodičov aj starých rodičov. Tu ich už čakali podľa veku tri okruhy s rôznymi prekážkami. Beh pomedzi kužele, preskok na lane, hod loptou či preskok cez debnu.

„Vymyslieť jednotlivé prekážky tak, aby ich decká zvládli, nebol pre mňa vôbec žiadny problém, veď aj ja sám mám deti a viem, čo dokážu,“ povedal autor bežeckých okruhov Ján Drahniak.

J.Kolembusová spoločne s dcérou prešla celú trať. (zdroj: Pavol Stolárik)

A veruže to bola zábava. Najmenším deťom pomáhali na dráhe rodičia. Celú trať so svojou štvorročnou dcérkou absolvovala aj Janka Kolembusová.

„Veľmi sme sa spolu nasmiali. Už odmalička vedieme dcérku Alexandru k športu a toto je ďalšie z krásnych športových podujatí v meste Krásno nad Kysucou, ktoré nám k tomu pomáhajú. V tomto meste nuda nehrozí,“ povedala Janka Kolembusová.

V kategórii od štyroch do šesť rokov sa na prvom mieste umiestnila Saška Kubová. Striebro získala Šarlotka Ďurčanová bronz Peter Kormanec. V kategórii od sedem do deväť rokov zlatú medailu získal Tomáš Seko, strieborná skončila Júlia Vršková a tretie miesto si vybojovala Pavlínka Čimborová. Zo starších detí od desať do dvanásť rokov zlato získala Sára Drahňáková, druhý skončil Damián Kapitulčin a bronzovú medailu získal Gregor Murčo.

„Keby sa ma Boh spýtal, ktorú časť života by som chcel prežiť ešte raz, bez váhania by som odpovedal, že roky, kedy naše deti boli malé. Preto v Krásne nad Kysucou robíme podujatia, kde môžu rodičia tráviť spoločné chvíle so svojimi malými deťmi,“ povedal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa a dodal, že treba denne ordinovať svojim ratolestiam pobyt na čerstvom vzduchu a nedovoliť im leňošiť pri počítačových hrách alebo pred televíznou obrazovkou.

Štvrtkový program pokračoval koncertom legendárnej slovenskej rockovej skupiny Tublatanka, ktorá prilákala do mesta stovky fanúšikov.

Turistický pochod aj zumba

V rámci dvojdňových osláv mestských narodenín bol na programe aj turistický pochod Krížom-krážom osadami, ktorý organizoval Turistický oddiel HKO v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou. Mesto informovalo, že na pochod osadami sa nevydali len obyvatelia mesta, ale aj turisti z ďalekého okolia. Na výber boli 3 trasy, všetky so začiatkom pri Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou. Účastníci sa mohli pokochať krásnymi výhľadmi, panorámami či tradičnou ľudovou architektúrou osád.

Turistický pochod krásňanskými osadami. (zdroj: mesto Krásno nad Kysucou)

V športovom „duchu“ sa pokračovalo aj v poobedných hodinách. Na svoje si prišli všetky tancachtivé deti, ktoré si pohyb užili spoločne s Vierkou Krčmárikovou, známou inštruktorkou zumba fitness a strong na-tion. Neskôr sa k nej pripojila Veronika Mrazová, taktiež inštruktorka zumby.

Putovný pohár ostáva doma

Nedeľné doobedie patrilo tradičnej svätej omši na námestí, na ktorej sa stretli stovky veriacich. Po nej už ulice patrili dobrovoľným hasičom, ktorí sa rozhodli zmerať si sily na 12. ročníku Hasičskej súťaže o pohár primátora mesta Krásno nad Kysucou.

Aj napriek upršanému počasiu sa zúčastnilo desať družstiev a medzi nimi aj muži z Krásna, ktoré predviedli ukážku požiarneho útoku. Úvodné slovo patrilo primátorovi mesta Jozefovi Grapovi, ktorý hasičov pravidelne stretáva nielen na súťaži v našom meste, ale i na obecných či krajských súťažiach.

„Hasičov sa snažím stále motivovať, či už novým motorom, striekačkou, no teraz sa to konečne podarilo a rok sa môžu z putovného pohára tešiť,“ povedal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

Tím mužov z Krásna získal v súťaži prvé miesto. (zdroj: Pavol Stolárik)

V súťaži sa najlepšie darilo ženám z Radôstky, ktoré získali zlato s časom 22´42´´. Medzi mužmi bol najlepší domáci tím z Krásna nad Kysucou s časom 17´36´´.

„Musíme sa priznať, že v poslednej dobe sme toho moc nenatrénovali. Stretávame sa len po práci tí, ktorým to vyjde. Aj preto sme boli prekvapení, že pohár nám ostáva doma. Prekvapení, ale šťastní. Je to pre nás motivácia a budeme sa snažiť pohár udržať,“ vyjadrili sa hasiči s tým, že aj trénovať sa im bude lepšie.

V nedeľnom kultúrnom programe sa predstavili Kysucká muzička, ľudová zabávačka Ozefa Omáčkech z Krakovian, heligonkári Jarky Jelinkovej, domáca folklórna skupina Vrabčiar, ľudová hudba Goroľ muzička zo Skalitého, obľúbený Kysucký prameň, Karol Duchoň revival (Ludo Kuruc band) a záver programu patril Cimbal brothers.

„Dni mesta, tak ako aj tie predošlé sa vydarili. Môžem povedať, že je vidieť, že práve pri tomto podujatí si Krásňania uvedomujú, aký významný deň bol ten, v ktorý dostalo Krásno dekrét, ktorý obec ustanovil za mesto,“ dodal na margo podujatia primátor Krásna Jozef Grapa.

