Medzinárodná účasť a úžasné výkony. Finiš bol masaker

Istrofinal Snežnický MTB maratón ostal verný tradičnej cieľovej „rovinke“

SNEŽNICA. Deviaty ročník Istrofinal Snežnického MTB maratónu navštívili stovky cyklistov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Na štart sa prišla pozrieť stovka divákov, vyrazilo spolu 582 pretekárov.

Nadšenci horskej cyklistiky si vyskúšali, čo znamená drsná divočina Kysuckej vrchoviny. O skutočne náročnú trať sa postarali kamene, singletraily, korene a naozaj strmé kopce. Cieľová rovinka s priemerným sklonom viac než 17% bola famóznym zakončením nadľudských výkonov.

„Som šťastný, že ste všetci prišli do cieľa zdraví, napriek zraneniam, ktoré k športu patria. Som maximálne spokojný s priebehom aj výsledkami. Za celým týmto podujatím je obrovský kus práce veľkého množstva ľudí. Všetkým vám ďakujem, “ povedal organizátor Michal Gábor tesne pred vyhlasovaním výsledkov.

Výsledky na 21 kilometrovej trati Ženy: 1. Veronika Čišecká 2. Zuzana Kasmanová 3. Martina Habláková Muži: 1. Šimon Ondrášek 2. Andrej Bozik 3. Martin Beták

Rýchla trať, defekty aj naháňačka

„Pocity v cieľovej rovinke boli zmiešané, ten kopec je naozaj náročný. Bol som tu však aj minulý rok, tak som vedel, čo ma čaká. Pocity sú skvelé, určite prídem aj o rok,“ prezradil víťaz krátkej trate Šimon Ondrášek. Do cieľa prišiel s časom jedna hodina a 25 sekúnd.

„Štartoval som z prvej rady, aby som sa nemusel od štartu naháňať a obiehať cyklistov lebo som vedel, že v prvom kopci sa pôjde rýchlo. A tak aj bolo. Prvý začal Hartl a následne som to skúsil ja. Na vrchu kopca som ostal sám, ale bolo ešte ďaleko do cieľa, tak som počkal na skupinu za mnou. Prvý technický zjazd som sa snažil ísť na istotu, ale nepodarilo sa.

Na kameni som sekol plášť na dvoch miestach a musel som to zalepiť, čo mi trvalo dosť dlho a bol som už asi 31. Začal som obiehať a až do cieľa som šiel viacmenej sám. Celkovo som skončil štvrtý. Išlo sa mi super. Trať bola suchá a veľmi rýchla. Organizácia bola skvelá, takže až na defekt to boli perfektné preteky s domácou atmosférou, ktorú som si naplno užil,“ povedal Snežničan Patrik Podolak, ktorý skončil prvý v kategórii muži do 29 rokov.