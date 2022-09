Pán Penksa, tento zápas je pre vás!

Niekto hore to tak chcel.

Najlepšie predsezónne rozhodnutie Makova? Prihláška do majstrovstva regiónu. Prečo? Lebo futbalisti Javorníka pôsobia v novej súťaži ako starí vlci, zbierajú body ako medvede maliny a štvrtoligovému rebríčku kraľujú sťa levy zvieracej ríši.

Prosto pod novo-dispečerskými danosťami, ktoré ladí moravský expert robia to, čo vedia najlepšie - kopú do lopty. A druhé naj rozhodnutie? Prihláška do Slovenského pohára. Prečo? Lebo Ružomberok.

„V kluboch, kde lamentuje tréningová dochádza je táto otázka diskutabilná, medzi funkcionármi sme sa o tom viackrát bavili. Keď sa postupuje narastá záťaž, dochádzajú sily a vyskakujú zranenia. Mnohí sa preto Slovnaft cupu stránia, no my máme iný a jednoznačný názor – pri dobrej konštelácii žrebu a určitej kvalite kádra sa ľahko môže stať, že dedina zažije športový sviatok. Ako my v stredu,“ ozrejmil nebalansujúcu účasť Martin Pavlík.

Fortuna liga na Krupovský vŕšok nevyšle zástupcu prvý raz. V severnej obci už hral Prešov so Šafrankom, ba pred dvomi rokmi lapala zajaca Sereď. Autorita spod Čebraťa nazrela za posledných šesť rokov dvakrát do finále a na Kysuce vlani, keď do tŕnia padlo KNM (6:0).

Proti Makovu to samozrejme môže byť iné, ŠK rozmotal pavúka susedskou bitkou vo Vysokej, v druhom kole s vervou vyprevadil treťoligový Lučenec a nie je tajomstvom, že sa v jeho jedenástke hýbu aj kúzelnici, ktorí už v boji o prestíž senzáciu uštrikovali.

Klub verí na domácu pevnosť, sile mužstva viac než kedykoľvek predtým a faktom zostáva, že ruže pri javoroch nekvitnú. Teda, darí sa im ta o niečo menej.

„Nejaké percento nádeje máme, no zo sto asi len jedno. Ak by nás mierne podcenili a nepostavili „best of“ môže pri našom, viac ako životnom výkone nastať zjav. No ide o trojposchodový rozdiel, treba byť realista. Aj my by sme si proti súperovi z nižšej lóže uvedomovali, že zaberie na viac otáčok. Duel vnímame ako zážitok, nech nám ligista predvedie najvyšší level futbalu. Chceme vidieť ich prácu s loptou a v majstráku privítať prvotriedny mančaft. V šatni máme súdnych chlapcov, taktiež šikovných, no silácke reči nevyťahuje nik,“ ctí súpera vrchný funkcionár.

Aj keď to pripomína skôr veštenie z gule, aspoň poznamenania hodným mužom je Peter Struhár. Veliteľ Ružomberka už Makovu raz k postupu pomohol. Nepotrebnou červenou kartou oslabil Žabokreky, uľahčil tak Kysučanom trojbodovú korisť a poslal ich do baráže. No ak majú celky niečo skutočne spoločné, tak legendárneho trénera brankárov Milana Penksu.

„Veľká škoda, že sa tohto nedožil. Vždy to bol Ružomberok sem, Ružomberok tam. Mal rád ten klub, ako aj náš, veď pri oboch dlhé roky pôsobil. Verím, že niekto hore to tak chcel. Scenár môže byť rôzny, aj v desiatej minúte vymaľované, ale mňa by veľmi potešilo, ak by prijateľný výsledok svietil čo najdlhšie, nech sa fanúšikovia vložia do zápasu,“ zopol ruky so želaním starosta temer dvojtisícovej obce, z ktorej bude v stredu na ihrisku aspoň polovica.

Nech ružomberská premiéra v Makove dopadne akokoľvek, domáci nechajú na pľaci srdce. Či z toho bude diaľnica do pekiel alebo výstrel k oblakom, na dresoch nezostane nitka suchá. Javorník pôjde do plných kvôli všetkým, ktorí ho roky ženú vpred. A najmä kvôli jednému.

Pán Penksa, tento zápas je pre vás!