Folklórny súbor Drevár z Krásna vystúpil na dvoch festivaloch v Španielsku

Na dva nezabudnuteľné týždne plné hudby, spevu a tanca budú folkloristi dlho spomínať.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Folklórny súbor Drevár vycestoval na zahraničný zájazd do Španielska. Od 19. júla do 1. augusta sa predstavil vo viacerých vstupoch tancami Kysucký čardáš, Horehron, Karičky, Čapaše, Šariš, Detva a Cigánsky tanec. Okrem tancov sa predstavili aj sólisti súboru Marián Nečeda a Tomáš Kyzek hrou na heligónke, Katarína Murínová a Monika Žabková so spevom s ľudovou hudbou súboru Drevár na čele s primášom Marekom Murínom.

Zišla sa tá najlepšia partia z folklórneho súboru Drevár a zažila ten najlepší zájazd, z ktorého si odniesla mnoho nezabudnuteľných spomienok. Folkloristi spolu prežili krásne dva týždne, na ktoré budú ešte veľmi dlho spomínať.

Bibione aj Barcelona

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetko to začalo v jeden slnečný deň, keď sa nikto nevedel dočkať, kedy už konečne bude sedieť v autobuse. Vedeli, že majú pred sebou nespočetne veľa kilometrov, no o zábavu v autobuse mali postarané vďaka skvelým muzikantom, ktorí im cestou hrali i spievali.

Počas cesty do Španielska bola ich jazda prerušovaná dvomi deväťhodinovými prestávkami na veľmi zaujímavých miestach. Prvú mali v talianskom meste Bibione, kde si oddýchli na prekrásnej pláži, okúpali sa v Stredozemnom mori a poprechádzali sa mestom. Mnohých zaujala najmä talianska kuchyňa, tak sa pred odchodom posilnili a pokračovali v ceste.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež V Oščadnici sprístupnili unikátnu vyhliadku ponad rieku Kysuca Čítajte

Druhú prestávku mali v Barcelone, druhom najväčšom meste Španielska. Tu navštívili chrám Sagrada Familia a taktiež si prezreli mesto či oddýchli pri mori. Ich cesta sa už čo nevidieť blížila ku koncu a všetci nedočkavo čakali, kedy sa ocitnú na mieste, kde odštartuje ich prvý festival.

Tancovali pri západe slnka

⋌Spájanie rôznych kultúr prostredníctvom vystúpení slávilo úspech. (zdroj: archív FS Drevár)

A Guarda bola miestom, ktoré im prirástlo k srdcu, pretože tam prežili úžasný týždeň a spoznali veľmi láskavých ľudí zo súboru Do Lusco ó Fusco, ktorí sa o nich počas prvého festivalu starali. Počas pobytu si obyvatelia A Guardy pre súboristov pripravili zaujímavý program na každý deň, a tak mal súbor možnosť navštíviť veľa rôznych miest, zažiť turistiku odmenenú krásnym výhľadom a vidieť Atlantický oceán, v ktorom sa mohli okúpať.

Každé vystúpenie sa odštartovalo sprievodom po meste. Vystúpenia obdivovali ľudia v mestách Tomíno, A Guarda, Oia a O Rosal. Každé mesto malo svoje čaro a súbor pri každom vystúpení zažil úžasnú atmosféru. Tancovať pri západe slnka bolo prekrásnym a dojímavým zážitkom. Na záver prvého festivalu prežil súbor nádherný rozlúčkový večer spolu so súborom Do Lusco ó Fusco.

Srdce v tanci, tanec v srdci

Po týždni plnom zábavy, zážitkov, skúseností a objavov sa súbor vydal na cestu za druhým festivalom do španielskeho mesta Bakio. Po ceste mali šesťhodinovú prestávku v meste Santiago de Compostela, kde mali možnosť vidieť nádhernú, historickú katedrálu a spoznať mesto. Súboristi boli opäť plní očakávania a tešili sa na nové zážitky v Bakio, kde ich už netrpezlivo čakal tanečný súbor Itxas Alde Dantza Taldea.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Krásňania cez víkend hodovali, spievali, športovali dospelí aj deti (+FOTO) Čítajte

Členovia súboru Drevár boli ubytovaní u rodín, s ktorými prežili krásny víkend, plný zábavy. Prvý deň si pre nich pripravili zoznamovaciu grilovačku, kde sa súbory medzi sebou predstavili svojimi tancami, dokonca si spoločne zatancovali, a tak sa upevnili ich kamarátske vzťahy. Na druhý deň ich čakal spoločný obed a vystúpenie v španielskom meste Bilbao, kde mal súbor Drevár hodinové vystúpenie na námestí Arriaga. Posledný deň sa konal sprievod mestom Bakio so súborom z Gruzínska – Flying Georgians. S posledným dňom v Bakio prišlo aj posledné vystúpenie, kde sa spojili dve kultúry, ktoré vytvorili niečo výnimočné. Tanečníci Lea Nováková a Marián Nečeda spolu s tanečníkmi zo súboru Itxas Alde Dantza Taldea spojili sily a pripravili si na záver programu famózny tanec, ktorým potvrdili, že majú nielen srdce v tanci, ale aj tanec v srdci.

Folklóristi tancovali neielen na pódiách, ale aj priamo pod palmami. (zdroj: archív FS Drevár)

Bude na čo spomínať

Dva týždne ubehli ako voda a prišiel čas, kedy sa naši folkloristi museli rozlúčiť so svojimi rodinami. Padali slzy smútku i radosti, pretože každému jednému sa rodina, u ktorej bývali, vryla hlboko do srdca. Súbor im bol nesmierne vďačný za ich priateľský prístup, ochotu a starostlivosť. Po ceste na Slovensko ich čakala ešte jedna deväťhodinová prestávka vo francúzskom meste Nice, kde strávili teplý, slnečný deň na pláži. Domov sa im odchádzalo veľmi ťažko, ale spomienky im zostanú navždy. Spoznali nových priateľov, navštívili mnoho prekrásnych miest, obdivovali španielsku kultúru a prežili týždne, na ktoré tak skoro nezabudnú.

Veľká vďaka patrí aj vedeniu mesta Krásno nad Kysucou za podporu, aj vďaka ktorej mohol súbor tento nezabudnuteľný zájazd absolvovať.