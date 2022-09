Dočká sa región prvej ligy žiakov? Ženský futbal čoskoro, licencia od leta, odpovedá Róbert Chládek

Mládež si absolutóriom pýta najvyššiu súťaž už štyri roky, chýbali len papiere.

Top tri pamätné prevraty v histórii Kysuckého Nového Mesta? Objavenie pravekej keramiky, listina Bela IV., ktorou Bohumírovi daroval majetok na západ od rieky a leto 2017, keď na stoličku šéf-manažéra futbalovej mládeže sadol RÓBERT CHLÁDEK.

Vtedy v MŠK nestála na pevnej nohe takpovediac ani skrinka v šatni, no on presne vedel, aký potenciál sa skrýva za klubovými dverami. A pol dekádu vo funkcii rozhodne nelajdáčil. Zmajstroval občianske združenie, vystrojil nábor a potom ďalší. Výsledok? Dnes cifrou mladých talentov čiaha na 220 a z kedysi nenápadnej akadémie buduje dynastiu. Kecy? Sadnite v nedeľu doobeda na bicykel a choďte sa presvedčiť sami.

Prípravka v prvej lige? V rámci regiónu jediná. Dorastenci v druhej? V rámci regiónu jediní. Žiaci v prvej? Predtým iba šialený sen, teraz otázka času!

Minulá sezóna mohla byť v podaní vašich žiackych mužstiev len ťažko dominantnejšia. Čo hovoríte na astronomické výkony?

Výsledky súťažných zápasov neriešime. Pre nás je podstatný tréningový proces a herný prejav počas prípravných období. Vtedy pravidelne nastupujeme proti slovenským i českým prvoligistom, konfrontujeme sa a staviame zrkadlo nášmu procesu. Okolité dedinky robia „na kolene“, doslova čo môžu, no druhá a tretia liga nemajú veľkú kvalitu. Naším cieľom rozhodne nie je hrajkať sa na vlastnom piesočku, preto klub potrebuje posuv vyššie. Chlapci sú dostatočne šikovní a región si prvú ligu zaslúži.

Súťaž ovládli v ročníku 2018/19, pred dvomi rokmi i teraz, no kopa ľudí navôkol neberie fakt, že okrem športových výsledkov treba na postup aj licencie. Tak laicky – prečo „dočerta“ ešte nehrajú ligu?

Žiaľ, nestačí byť v druhej najlepší. Keď vyhráte dvojku, automaticky nepostupujete. Prvá liga na Slovensku, ako ste povedali, podlieha licenčným kritériám. Počet hráčov, ročníkové rozdelenie kategórií, vzdelanie trénerov, hracie plochy, regeneračné linky, športové triedy či ženský futbal. Je to asi 32 stranový elaborát vecí, ktoré musia kluby spĺňať. Nám nechýba veľa.

Lenže?

Na najvyššiu súťaž potrebujete dve licencie. Čakateľa a potom ÚTM. Prvú možno nadobudnúť každý rok, druhú nie. Ale bez prvej druhú nedostanete, nedá sa to preskočiť. Keď som v auguste 2017 sadol na kreslo manažéra, otvárali sa v januári toho roku obe, no ex-vedenie to neriešilo, tým pádom sa na zväze už nedalo pohnúť. Žiadosť o licenciu Čakateľa sme podali v sezóne 2018/19 a odvtedy ju štyri roky po sebe pravidelne získavame. V ročníku 2022/23 sa opäť otvára i licencia ÚTM, o ktorú sa budeme uchádzať.

Čiže, ak vás licenčná komisia SFZ vyznamená svojím štatútom, vaša U15 ani nemusí skončiť prvá?

Presne. Akonáhle získame licenciu ÚTM, budeme hrať prvú ligu. Verím, že sa tak stane už od leta 2023. Licenčné podmienky sa kontrolujú každý rok a následne obnovujú každé tri. Samozrejme, zväz si po celý čas overuje, či do bodky spĺňate všetky podmienky uvedené v 32-stranovej smernici licenčného systému mládeže.

Filozofia MŠK stavia na odchovancoch. V prípade najvyššej súťaže by sa nič nezmenilo?

Ideme ťažšou – výchovnou cestou, ale nádejné talenty by sme radi stiahli do nášho procesu. Určite nejdeme vykrádať okolie a brať rad radom všetkých, no kvalitu privítame s otvorenou náručou. A samozrejme tých, ktorí dosiahnu ešte vyššie parametre bez váhanie posunieme. U nás cesta nekončí, respektíve končiť nemusí. Potešilo by ma, keby kluby navôkol chápali, že sú to spojené nádoby. Ako oni pošlú chlapcov k nám, tak ich my vieme potlačiť ešte vyššie. To je pridaná hodnota, ktorú chceme tvoriť pre región.

Poviem príklad. Príde chalan z dedinky, u nás zaznamená istý progres a prestúpi do Žiliny. O päť - desať rokov sa predá, zrazu v malej obci cinkne spätný bonus za výchovu hráča. Nad tým kluby nerozmýšľajú, lebo majú prítomnosťou zahmlené okuliare. Jasné, vystrelí jeden z milióna, ale prečo nedať možnosť každému? Navyše, takíto hráči sa radi vracajú tam, kde začali. Vždy sú rozdieloví, majú lepšie návyky a bohaté skúsenosti.

Budeme radi, ak sa príde ukázať ktokoľvek do akejkoľvek kategórie. Za posledné obdobie od nás odišlo osem hráčov do Žiliny, Dukly či Ružomberka. Proces je tu nastavený kvalitne.

Vo vlastnej liahni kujete aj mládežníckych trénerov.

Gro kreujú naši odchovanci alebo áčkari. Každý ročník je podmienený trénerským štábom – „head coachom“ a asistentom. Funkcie sa niekde zlučujú a prelínajú. Najdôležitejšie je, aby mali ku klubu vzťah, pretože ten vyžadujeme aj od hráčov. Z 220 detí nevyrastie 220 vrcholových športovcov, preto z nich v prvom rade vychovávame ľudí. Až keď sa naučia pracovať v skupinách a bojovať za tím, môžu byť futbalisti.

Nebyť ležérnosti bývalých funkcionárov, čakanie za prvoligovou bránou by sa výrazne skrátilo. Nezapríčinilo päť rokov stagnáciu?

Sú veci, ktoré musia hráči v danej kategórii zvládať. Tréneri vedia, koľko majú napríklad chalanom v „u-trinástke“ odkrojiť z herných cvičení, koľko z koordinačnej či silovej prípravy. Na základe toho tvoria tréningové plány. Samozrejme, nemáme tabuľky na štýl nepasuješ – ahoj, ale nejaké kritéria i prirodzené sito áno. Rodičia sú s procesom spokojní, so všetkými individuálne komunikujeme, rodinné prostredie zostáva prioritou.

Dobrým posunom boli aj dorastenci, ktorí si v reorganizačnej sezóne 2018/19 „ukopali“ permanentku do II. ligy Východ. Ako jediní z Kysúc. Neplánujete ísť ešte o level vyššie?

Myslím si, že je to nereálne. Okrem ÚTM by bol potrebný štatút futbalovej akadémie. Navyše, za rohom máme Žilinu, kúsok v Čechách Karvinú, Ostravu alebo Třinec. Na náš rozpočet a fungovanie je toto ideálny stav. Dorastenci hrajú víkend čo víkend kvalitné zápasy a je to cítiť. Keď prišli k mužom, boli rozdieloví. Veď Chupáň s Holešom patrili k motorom postupu i celej parádnej jazdy.

V lete započalo prípravu s áčkom osem odchovancov a piati sú zapojení do mužstva. S kvalitným procesom a zápasmi v nohách budú vždy adekvátnymi suplovaniami. Navyše, ak by sa seniorom podarilo dostať do tretej ligy, kontinuita prechodu by ešte zosilnela a chlapci by nedochádzali hneď do dediniek ku klobáskam a pivu. Druhá liga dorastu je pre nás skvelá.

Poďme k jednotlivým kritériám. Športové triedy ste zriadili na ZŠ Clementisova, ročníkové rozdelenie kategórií i areál môžeme rovno odfajknúť. Avšak ženský futbal pod záštitou MŠK nefiguruje. Máte riešenie?

V spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom sme sa prihlásili do projektu Anglickej futbalovej federácie a firmy Disney na podporu a pritiahnutie päť až osemročných dievčat k futbalu. Všetko prebieha zábavnou formou, tento rok bude sprevádzaný rozprávkou Vaiana – legenda o oceáne.

SFZ nám poskytne materiálne zabezpečenie i potrebné školenie pre trénerský tím. Dievčatá bude mať pod drobnohľadom na túto tematiku vyškolená trénerka (Disney Playmakers).

Projektom chceme vytvoriť veľkú základňu dievčat, s ktorými budeme v rámci klubovej filozofie koncepčne pracovať a v budúcnosti tak zhotoviť dievčenské družstvá v jednotlivých kategóriách, ktoré budú štartovať v riadnych súťažiach a, samozrejme, reprezentovať klub.

Nemožno neopomenúť Viktora Lukáča, ktorý vašu regeneráciu obstaráva nadštandardne.

Okrem masáži, regeneračných cvičení či rýchlej rekonvalescencie absolvujú chlapci pred štartom každého ročníka záťažové testy v rámci správnej funkcie srdca. Máme dokonca softvér, ktorý predčasne odhalí riziko úmrtia športovca. Uvedomujeme si, že keď od hráčov vyžadujeme maximum, musíme im ho aj poskytovať.

Na Slovensku je nevídané, že nejaký súkromný sektor, respektíve zahraničná firma, investuje do futbalovej mládeže nemalé peniaze. Vy to šťastie máte.

Práve preto by som chcel v mene celého klubu poďakovať najmä spoločnosti Schaeffler Kysuce. Taktiež partnerom KOVOMETA, PK partner, Motelu Skalka a samozrejme primátorovi Mariánovi Mihaldovi. Bez mestského spolufinancovania by sa chod nerozkotúľal. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí sa na financovaní podieľajú takisto.