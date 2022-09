Stačilo by šetriť rešpekt a plytvať odvahou. 'Petržalský' horor sa v Kysuci nezopakoval

Slovnaft cup už stihol vyškrtať všetkých Kysučanov.

Chválili ho majstri Európy, vábil West Ham, hral proti Realu Madrid aj brazílskym majstrom sveta, s reprezentačnou „sedemnástkou“ postúpil do semifinále Eura a v histórii Slovana Bratislava by ste úspešnejšieho nenašli.

Čítajte aj

Čítajte aj V nepoddajnom boji aj kúsky Anglicka. Pod Čebraťom budú vedieť, kde je Makov Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Bohatosťou kariéry by Ladislava Pecka tromfol málokto, veď z výnimočného futbalového „lajfstajlu“ si všetko snáď ani nemôže pamätať. No ak by ste sa ho spýtali na september 2020, konkrétne pohárovú drámu medzi Kysuckým Novým Mestom a Petržalkou, vedel by presne. Jeho zverenci totiž ešte v 62. minúte prehrávali 4:1.

ĎALEJ SA DOZVIETE prečo bol Zátek s výkonom viac nespokojný ako spokojný a čo by si zaslúžil prvý polčas

čo bolo oproti zápasu s Akadémiou M. Hamšíka iné

ako Martinček nerešpektoval futbalový zákonník

ktorý Kysučan bol pri všetkom podstatnom a vyslúžil si od trénera nomináciu na hráča zápasu

kto sa s tímom rozlúčil

ktorý hráč hostí jasne vyčnieval

ako nigérijský legionár zariadil prvé dva góly

akým gólom sa blysol P. Bača

„Pocítil som, ako ťažko sa tu hrá a ešte ťažšie vyhráva. V kabíne som zdôrazňoval, že treba šliapať zo všetkých síl a hlavne nič nepodceniť. Chlapci poslúchli, k zápasu pristúpili dobre,“ utrúsil Pecko už ako tréner Dolného Kubína. No keď v jedenástej minúte Buček upaľoval zoči-voči Čillíkovi, ľahostajný „face“ veru nepredstieral.