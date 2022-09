Kysuce sa pýšia ďalším slovenským rekordom

O jeho vytvorenie sa opäť postarali Snežničania.

SNEŽNICA. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, Snežničania oslávili tradičnou hodovou slávnosťou. Po svätej omši sa pustili do pečenia vo veľkom štýle. Kysuce tak majú na konte ďalší z mnohých zapísaných úspechov.

Slovenský rekord Snežnica vytvorila v počte pripravených mini báboviek. Pečenie sa uskutočnilo vo štvrtok 15. septembra 2022 pri príležitosti 596. výročia založenia obce. A ako inak toto výročie osláviť, ako 596 kusmi chutných mini báboviek.

„Ako to už v Snežnici býva zvykom, opäť sme sa stretli pri pečení. V roku 2017 to bol najväčší želatínový koláč, ktorý mal plochu 11,40 metra štvorcového, v roku 2018 Snežničania upiekli 1013 mafinov, teda pre každého obyvateľa jeden. Upiecť a pripraviť tak veľké množstvo koláčov naozaj nie je jednoduché. Pri takto veľkých rekordoch končí sranda a začínajú technické problémy. Pevný stôl a dostatok šikovných rúk je základ úspechu. Dnes, v roku 2022 sa do Slovenskej knihy rekordov Snežnica zapísala s najväčším počtom mini báboviek,“ povedal komisár Igor Svítok pred odovzdaním certifikátu.