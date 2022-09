Ďakujeme Huďo, ďakujeme Vašo! Baláža by mal zobrať Slovan, to sa nedá naučiť

Kým v päťke Kysučania neotáľali, v šestke nikto nevyhral.

Turzovka - Závažná Poruba 3:0 (1:0)

Na Kysuce z Liptova pricestovala doteraz neporazená Závažná Poruba a čakal sa boj o každý meter štvorcový. Po výrazných zrážkach kolovala otázka, či mužstvá vôbec na zápas budú môcť nastúpiť. Hracia plocha bola ťažká, našťastie však spôsobilá, a tak sa boj o piatoligové body mohol začať.

V prvom polčase to bola vojna brankárov o post hrdinu zápasu. Turzovka bola v zápase mierne aktívnejšia, bolo to však vyrovnané dejstvo a obe mužstvá sa dostali do viacerých tutoviek.

Za Turzovku sa v štyroch šanciach objavil Šmahajčík, Adzima však všetky jeho pokusy vytlačil mimo žrde. Zlikvidoval aj hlavičku Plevu a postavil si dobre i žrď, o ktorú mu v hádam najväčšej šanci prvého polčasu zazvonil Hudek.

Na druhej strane viac krát čaroval Poništ, Turzovka by mu mohla bozkávať rukavice (!) a tak prišlo gólové rozuzlenie až v závere polčasu.

Štipľavú strelu Šmahajčíka Adzima vyrazil k Hudekovi, ktorého dorážku opäť vyrazil, na druhý krát sa však už Hudek nemýlil a strelil vytúžený gól Turzovky.

Druhý polčas chytili domáci už jasne do svojich rúk.

Dvomi gólmi zavŕšil hattrick Martin Hudek, najprv po ligovom centri skvele hrajúceho Puchoňa a potom zas po dobrej práci Ligača. Následne už domáci kontrolovali zaslúženú výhru, za ktorú ich čakal potlesk skalných fanúšikov.

Je potrebné pochváliť obe družstvá, že napriek ťažšiemu terénu sa snažili hrať futbal a zápas mal vďaka obom dobrú úroveň.

Turzovka - Závažná Poruba 3:0 (1:0) Góly: 45.,59. a 61. M. Hudek. ŽK: P. Blažek, A. Rusnák – L. Hladký. Rozhodoval Hrivo, 250 divákov. TURZOVKA: V. Poništ - M. Puchoň, A. Rusnák (82. M. Hrtús), M. Učník, J. Križek (77. T. Dodek), M. Pleva, P. Blažek (82. N. Pištek), J. Polka (68. J. Polka), J. Ligač (77. M. Rovňaník), M. Hudek, R. Šmahajčík. PORUBA: M. Adzima - T. Bobrík, Ľ. Račko, A. Glončák, A. Kondula, L. Porubän, M. Baran, M. Klepáč, S. Rolný (60. M. Králik), L. Hladký (74. T. Čajnák), B. Dvorský.

Čierne - Bobrov 5:2 (0:1)

Domáci vítali oravské mužstvo vôbec prvý raz, chceli odčiniť bezzubý výkon z minulého týždňa a od úvodu hrozili z brejkov i súpera prevyšovali držaním lopty. Zakončenie obom kazil blatistý povrch, no po polhodine Mušák z minima vydoloval maximum, krásne sa zavesil do vzduchu, razantnou hlavičkou oškrel brvno aj Ihnatišinovu ruku a loptu pretlačil do sita – 0:1.

„Cez polčas sme si povedali, čo treba zmeniť,“ prezradil kapitán Maroš Krenželák a Čierne za sedem minút stihlo obrat – dvomi gólmi sťa cez kopirák. Práznovský dobre podržal loptu na kraji šestnástky, našiel Baláža a najlepší strelec ligy neomylne zvrátil priebeh – 2:1.

Nadchádzajúcu neefektívnosť Kysučanov potrestal Bednár, keď mu spoluhráčovu strelu Ihnatišin vyboxoval k nohám – 2:2 – no hostia sa radovali ledva päť minút, Kubalík našiel stopéra na výlete a Dirgas hlavičkoval do protipohybu brankára. Gólovo – 3:2. „Nikto nevie, ako sa tam ocitol,“ vravel s nechápavým úsmevom Krenželák.

Gól na 4:2 nachystal milimetrovým pasom Staňo a Baláž v náročnej pozícii zaknihoval hetrik. No ten sa mu málil, asi preto vyčkal na Šipkovu prihrávku, striedajúci hráč dával pod seba a žijúca legenda z päťky nezaváhala – 5:2.