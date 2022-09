Pred Košicami junáci z okresu, po Sparte rockové hviezdy. Návrat do čias, keď Kysuci fandili všetci

Po životnom zápase ísť na synove krstiny? Vskutku jedinečné, vskutku jozefíkovské.

"Druhá liga krásna je, Kysuca v nej uspeje!" Presne takéto plagáty zaplnili mesto po historickom postupe. (Zdroj: Archív MY)

Dostať požehnanie od pápeža, za tri dni postaviť dve tribúny, dávidovsky skoliť Goliáša a potom vymeniť vodu za víno. Žiadna biblická romanca, ale možno najväčšia futbalová senzácia v histórii Kysuckého Nového Mesta.

Rok 1975, jesenná sobota, osemdesiata prvá a hurhaj sťa z džungle. Štadión praská pod ťarchou účasti štvornásobne prevyšujúcej kapacitu, veční flegmatici ohrýzajú nechty, o paličkách kráčajúci skáču na vlastných a kto má strojček na srdci, tomu horia baterky.

To sedemtisíc oddancov v Kysuci trieska na slávu ZVL a jedenástku na trávniku ženie za nemožným, veď malý klub o desať minút udiví veľké Československo a navždy vojde do dejín. V súťaži, ktorú ani neplánoval hrať. Proti milionárskej Sparte, ktorú vôbec neplánoval stretnúť, nie to poraziť.

Výmysly? Kdeže. Retrospektíva z doby, keď aj Jaroslav Jozefík, vždy výrečný a správny chlap, od úžasu strácal slová.

Postúpia Košice. Aj keby som mal predať železiarne

Prvá národná sa nemojkala s nikým, remíza vážila toľko čo zlato, mužstvá si cenili každý ťuk, za výhru boli len dva body a štvrtý Púchov delilo od štrnásteho Slovana B päť. Po lopate, kto zaváhal, mal smolu. Postup neskloňovali takmer nikde a tobôž nie v Kysuci. Vtedajšie ZVL si želalo miestenku do hornej polovice, možno, ak Boh dá, prvej päťky. Prinajlepšom.

ĎALEJ SA DOZVIETE aký pápež Kysuci "požehnal"

prečo ich pred najdôležitejším zápasom (s Ružomberkom) uniesli vlastní funkcionári

na základe čoho si Jozefík myslel, že Ružomberok mal "motiváciu z východu" a čím sa stále chváli

ako v možno najdôležitejšej chvíli "donútil" rozhodcu, aby neuznal regulárny gól

či je pravda, že Sparta zablúdila do Lehoty

koľko prišlo divákov, odkiaľ-pokiaľ sa nedalo zaparkovať a ako Sučák svojou "mužskou pýchou" vybojoval penaltu

čo sa písalo v ďakovných listoch od fanúšikov Slavie

akú prémiu dostali za výhru s českým gigantom

prečo sa nesmeli nazývať profesionálmi ani v 2. československej lige

koho zobral Trinec, koho Trnava a koho chcela samotná Sparta

koľko v 70. rokoch so spoluhráčmi zarábali a na koľko chodievali do práce (ako jediní hráči v súťaži)

prečo Jozefíkova manželka, ktorá z Bratislavy dochádzala na každý zápas, práve ten so Spartou nevidela

prečo nezostal v Petržalke a neprijal ani ponuky Trinca či Považskej Bystrice z 1. československej ligy

ako v 45-ke ukončil kariéru

kedy Kysucký Lieskovec vybavoval hráčsky transfer z prvej ligy do poslednej

Ale človek mieni, lopta mení, a v poslednom majstráku na jeseň '72 menil Ľudovít Baďura. Extra-rýchle krídlo zariadilo dvomi gólmi pod Čebraťom výhru na úkor Ružomberka a Kysuckému Novému Mestu výhľad z bronzovej priečky. Avšak na otázku, kto zaujme tú konečnú zlatú, by vám ešte v apríli sto náhodne opýtaných odvetilo jednohlasne – Košice.