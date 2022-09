Pýtame sa primátora Čadce Milana Guru

"Podarilo sa nám toho urobiť veľa, no sú pred nami ešte mnohé ďalšie výzvy, na ktoré sa pripravujeme."

Pán primátor, na čele mesta stojíte už tretie volebné obdobie. Poznačila ho pandémia aj vojna na Ukrajine, ceny sa zvyšujú takmer za všetko, ako mesto môže pomôcť svojim obyvateľom, aby získali pocit istoty, že sa o nich niekto postará, ak všetko ostatné zlyhá.

Už na začiatku pandémie sa ukázalo, že štát pri zásadných otázkach zlyháva. Preto boli samosprávy odkázané sami na seba a museli sme začať konať. Urobili sme veľmi veľa opatrení, ktoré stáli mesto státisíce eur, aby sme pomáhali obyvateľom ale aj zamestnávateľom v regióne. A to sa deje aj teraz, keď ceny šialene stúpajú. Stále doplácame na chaotické a nezmyslené rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú celý chod samospráv na celom Slovensku Čadcu nevynímajúc.

Nám sa podarilo prijať veľmi dobré rozhodnutie a ceny plynu pre hlavného dodávateľa tepla v Čadci (Mestská teplárenská spoločnosť) sme zazmluvnili na najbližšie dva roky. Zatiaľ čo ceny tepla na okolí extrémne stúpajú, obyvateľov nášho mesta by sa tento nárast mal dotknúť len minimálne. Týmto krokom sa nám podarilo ušetriť každej rodine v Čadci stovky eur. Čaká nás extrémne ťažká doba a ľudí netreba klamať sladkými rečami. Tí potrebujú cítiť presne stanovené konkrétne kroky, sľuby a politikárčenie nikomu nepomôžu. Metóda pokus – omyl je to najhoršie a ukázalo sa to aj na celom Slovensku.

Aké sú teda tie presne plánované konkrétne kroky?

V súčasnej dobe venujem množstvo energie na to, aby sme v prípade potreby boli schopní zabezpečiť dostatok palivového dreva pre našich občanov. Inicioval som stretnutie členov krízového štábu okresu Čadca. Mojim cieľom je, aby sa zastavil vývoz palivového dreva do zahraničia. Jedinou možnosťou je, aby palivové drevo bolo vyhlásené za strategickú surovinu. Ak by sa tak stalo, žiadne drevo by územie Slovenskej republiky neopustilo. Ďalej apelujeme na ministerstvo životného prostredia aby povolilo ťažbu kalamitného dreva v územiach s nižším stupňom ochrany. Napríklad len v katastri obce Stará Bystrica ležia ladom desaťtisíce kubíkov palivového dreva, ktoré by v týchto ťažkých časoch poslúžilo ako palivo pre celé Kysuce. Dlhoročné skúsenosti mi hovoria aj to, že radšej byť pripravený, ako zostať prekvapený.

Zvýšenie cien energií sa bytostne dotýka všetkých samospráv na Slovensku, niektoré dokonca hlásia že svoje školské a predškolské zariadenia uzavrú, pretože nebudú mať peniaze na ich vykurovanie. Aká je situácia v meste Čadca.

Snáď každému je jasné, že najväčším strašiakom sú ceny energií aj ich dostupnosť. Už teraz máme na väčšine školských budov vymenené okná, prípadne sú celé zateplené. Tým sa obrovsky znížila ich energetická náročnosť. V súčasnosti máme schválené ďalšie dva projekty na kompletné zateplenie zostávajúcich dvoch materských škôl. Je jasné, že spoločnosť bude tlačiť na ďalšie znižovanie energetickej náročnosti. Som presvedčený, že je len otázkou najbližšej doby, kedy budú vyhlásené ďalšie výzvy na čerpanie mimorozpočtových zdrojov na zateplenie aj ostatných mestských budov. My už teraz pripravujeme komplexné materiály, aby sme boli schopní okamžite reagovať. Len rekonštrukciou mestského úradu sa nám podarí šetriť ročne sumu viac ako stotisíc eur, ktorú môžeme využiť v prospech Čadčanov.

video //www.youtube.com/embed/rCK3fb1rpws

Keďže na čele mesta ste dvanásť rokov, stretli ste sa určite s rozmanitými reakciami na vaše pôsobenie vo funkcii primátora. Nie vždy sú tieto reakcie pozitívne. Keď sa ohliadnete späť, čo vám najviac utkvelo v pamäti.

Táto pozícia si žiada celého človeka sedem dní v týždni 24 hodín denne. Všetko je to však aj na úkor vlastnej rodiny. Za túto dobu som získal množstvo skúseností, ktoré vám nedá žiadna škola či nejaká manažérska pozícia. Počas môjho pôsobenia som zažil udalosti, o ktorých sa mi predtým ani nesnívalo. Či už veterné smršte, povodne, ľadochody, snehové kalamity, no vrcholom všetkého bolo obdobie pandémie, ktorá vzala dva roky života nielen ľuďom, ale ja samosprávam. Aj tieto ťažké chvíle ma naučili konať neunáhlene, racionálne a s chladnou hlavou, no vždy ostať človekom.

Za tie roky sa nám do mesta podarilo priniesť stovky miliónov eur. Keď spomeniem len výstavbu horelického mosta, malého obchvatu mesta či diaľnice D3 v úseku Bukov-Svrčinovec. Tieto investície zlepšili zásadným spôsobom kvalitu života v meste a vyriešili dopravnú situáciu. Dobudovali sme priemyselný park, ktorý prilákal do nášho mesta investorov. V týchto spoločnostiach si našli prácu stovky Čadčanov. Som hrdý aj na jediné kúpalisko na Kysuciach a aj zmena klímy potvrdila, že to bolo správne rozhodnutie a v horúcich dňoch tu nachádzajú chládok a oddychujú desiatky tisíc ľudí ročne.

Aj po tomto poslednom ťažkom období som rád, že mesto začalo naplno žiť. Dôkazom boli aj tohtoročné hody, ktoré ukázali, že ľudskosť a dobroprajnosť z nás celkom nevymizla. Intenzívne pracujeme však nielen na športových, kultúrnych či spoločenských podujatiach, ale aj mnohých ďalších projektoch. Rekonštruujeme mestský úrad, ktorý už bol na hranici životnosti. Na to priamo nadväzuje kompletná rekonštrukcia Hlinkovej ulice a okolia vrátane chodníkov a parkoviska. Finišujeme s rekonštrukciou strechy na športovej hale a začíname rekonštrukciu futbalovej tribúny a oplotenia celého futbalového štadióna. Dokončujeme výstavbu urnového hája (kolumbária) na cintoríne u Krkošky.

Poučil som sa z chýb, ktoré sú prirodzené pre každého človeka. Veď chyby nerobí len ten, kto nerobí vôbec nič. Svoje dlhoročné skúsenosti som pripravený zúročiť aj ďalej v prospech nášho mesta a jeho obyvateľov.

Objednávateľ: Milan Gura, Rieka 2809, Čadca

Dodávateľ: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ. Viac informácií na: https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf