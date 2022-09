Silný zápach a výkaly. S opitými bezdomovcami si na stanici v Čadci kompetentní nevedia poradiť

Mnohí sa správajú agresívne, sú vulgárni a robia neporiadok.

ČADCA. Prichádza zima a bezdomovci z Kysúc si hľadajú miestečko, kde by sa mohli zohriať. Niektorí z nich sa uchýlia do útulku sv. Gianny, ktorý zriadila a viac ako dvadsať rokov prevádzkuje Diecézna charita Žilina. Tí však musia dodržiavať určité pravidlá, nepožívať alkohol a slušne sa správať.

„Napriek tomu, že alkohol netolerujeme, sú kapacity nocľahárne prekročené,“ hovorí vedúca charity Eva Ondrušková.

Dodáva, že kapacita nocľahárne býva mnohonásobne prevýšená počas mrazivých nocí. Spolu s kolegyňami z času na čas obchádzajú miesta, kde sa bezdomovci najviac zdržujú, a ponúkajú im pomoc.

„Všetkých nezmestíme do nocľahárne. Trávia noc posediačky na chodbe alebo v kaplnke, ale aspoň sa zohrejú.“

Nie všetkým sa tieto podmienky páčia. Opakované problémy s bezdomovcami majú každú zimu v Čadci v budove železničnej stanice. V priestoroch čakárne sa s nimi musia každý deň znášať nielen cestujúci, ale i zamestnanci železnice.

Nič netušiaci človek, ktorý do srdca Kysúc pricestuje vlakom, je tak konfrontovaný s pohodenými fľašami, silným zápachom a vulgarizmami najhrubšieho zrna, ktorými ho títo neprispôsobiví ľudia dokážu počastovať.

Vojsť dnu chce odvahu

Svoje skúsenosti s ich správaním má aj Klára, ktorá nechala svoj postreh zverejnený na internetovej stránke Odkaz pre starostu.

Okolo bezdomovcov je neporiadok a silný zápach. (zdroj: Klára Brčicová)

„Vojsť tam je samo o sebe odvážny počin, keďže vrchol puchu, ktorý tu je z výkalov od bezdomovcov, je naozaj odporný a neúnosný. Na foto je zachytená akási „kaluž“ – chcem upozorniť, že je to moč a deje sa to dennodenne. Nehovoriac o tom, že opití bezdomovci majú v sebe peknú dávku drzosti, vulgarizmov a agresivity. Bude na tejto stanici niekedy poriadok a bude v tomto nejakým spôsobom mesto konať? Toto totiž nie je normálne a kto si myslí, že je to v poriadku, tomu odporúčam, aby sa šiel pozrieť na iné železničné stanice a porovnal si stav v Čadci a inde,“ uviedla Klára.

Konflikty na dennom poriadku