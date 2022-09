Poslancom žilinskej župy chce byť 80 Kysučanov, jeden jej predsedom

Pozrite si zoznam kandidátov na predsedu a poslancov Žilinského samosprávneho kraja.

KYSUCE. Aj voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sa konajú v rovnakom termíne ako komunálne voľby, 29. októbra. Voliči sa budú rozhodovať v jednej miestnosti, do rúk však dostanú dve rôzne obálky. Modrá je určená pre župné voľby, biela pre komunálne. Rovnakej farby sú aj volebné urny, do ktorých obálky vhodia.

Kandidatúru na predsedu Žilinského samosprávneho kraja ohlásilo desať záujemcov. Politické strany, politické hnutia a ich koalície nominovali deväť kandidátov, jeden kandidát je nezávislý. Na post predsedu župy kandiduje jeden Kysučan.

Kandidáti na predsedu Žilinského samosprávneho kraja

1. Katarína Boková, 40 r., referentka oddelenia exportu, Turčianske Kľačany, Slovenské hnutie obrody

2. František Drozd, 62 r., SZČO, Čadca, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko

3. Igor Choma, Ing., 58 r., manažér, výkonný riaditeľ, Žilina, Smer ‐ sociálna demokracia

4. Igor Janckulík, Bc., 54 r., podpredseda samosprávneho kraja, Krušetnica, Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení, Slovenská národná strana

5. Erika Jurinová, Ing., 51 r., predsedníčka samosprávneho kraja, Nižná, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods ‐ občianski demokrati Slovenska, Šanca, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita

6. Marián Murín, 55 r., starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát

7. Peter Slyško, 39 r., manažér, Rajecké Teplice, Hlas - sociálna demokracia

8. Andrea Starinská, Mgr., 45 r., mediátorka, Kysucké Nové Mesto, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

9. Miroslav Urban, MUDr., 49 r., poslanec parlamentu, Štiavnička, Republika

10. Daniela Zemanová, 56 r., učiteľka, Žilina, Hnutie občan národ spravodlivosť

Kandidáti za volebný obvod 2 - okres Čadca

Vo volebnom obvode okres Čadca sa volí sedem kandidátov. V minulosti to bolo o jedného viac. Zmena je spôsobená úbytkom trvale bývajúceho obyvateľstva v porovnaní s rokom 2017 o 2868 obyvateľov. Za volebný obvod Čadca kandiduje 48 ľudí.