Speváčka z Makova hviezdi v talentovej šou

Kysučanka si získala srdcia porotcov československej aj poľskej verzie Talentu.

KYSUCE. Mladá speváčka Júlia Masnicová z Makova hviezdi v JOJkárskej talentovej súťaži Československo má talent. Spojením svojich dvoch najväčších vášní, spevu a akordeóna, si získala srdcia nie len divákov, ale aj porotcov československej aj poľskej verzie šou. V exkluzívnom rozhovore nám prezradila, prečo sa do súťaží rozhodla prihlásiť, čo jej táto skúsenosť priniesla a aké má plány v blízkej budúcnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Momentálne vás môžeme vidieť v talentovej súťaži Česko Slovensko má talent, kde ste si za svoje vystúpenie zaslúžili standing ovation a štyrikrát áno. Prečo ste sa do súťaže prihlásili?

Cítim, že momentálne som sa našla v hudbe, ktorú som začala robiť asi len dva roky dozadu a túto súťaž vidím ako príležitosť ukázať ľudom to, čo milujem.

Júlia Masnicová je akordeonistka, speváčka a skladateľka. (zdroj: archív JM)

Mali ste trému? Báli ste sa hodnotenia porotcov?

Mala som trému hlavne pred vystúpením. Je to predsa len prostredie, na ktoré nie som úplne zvyknutá, všade boli samé kamery a svetlá, ale chcela som hlavne ostať sama sebou a odprezentovať to, čo robím zo srdca. Porotcov som sa nejako nebála, chcela som ukázať to, čo robím a buď by to bolo prijaté alebo nie. Ale bola som samozrejme veľmi prekvapená reakciou porotcov aj divákov.

Aká atmosféra vládne v zákulisí?

Myslím, že príjemná, všetci boli veľmi milí. Takisto vidieť naživo všetkých účastníkov a ich talenty bol pre mňa zážitok.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Lesný kútik v Povine láka deti aj rodičov Čítajte

To znie pozitívne. Ako hodnotíte tento zážitok?

Som za neho veľmi vďačná. Bolo to pre mňa veľmi dojemné a krásne.

Jaro Slávik si po vystúpení vypýtal vašu nahrávku. Aké boli vaše pocity, keď ste si užívali zaslúžený potlesk a chválu?

Slová porotcov boli úžasné a veľmi si ich vážim a navždy budú v mojej pamäti. Je najkrajšie vedieť, že to čo robím nedáva zmysel len mne, ale aj iným ľudom a že hudba, ktorú robím, zanechá emócie.

Toto ale nie je vaša prvá skúsenosť v televíznej šou, v roku 2018 ste s piesňou More Than Words od skupiny Extreme vystúpili na kastingu Česko Slovenská SuperStar. Aj vtedy vás porota chválila a poslala vás ďalej. Dokonca odzneli slová ako stopercentné áno. Dnes, po štyroch rokoch je výber piesne aj váš prejav diametrálne odlišný, prečo?