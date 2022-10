Okúzlil celú krajinu a z Pulišiča sa mu stále točí hlava. Ako žiariaceho reprezentanta zhasol agent

Staškov má výnimočného futbalistu.

"Keď mi prišla prvá pozvánka do "repre", nikdy som sa necítil šťastnejšie." (Zdroj: Archív hráča)

Chcelo ho celé Slovensko, s Trnavou vyhral titul, s juniorskou „repre“ bojoval v kvalifikácii o majstrovstvá Európy a ak by sa kedysi rozhodoval tak dobre, ako kopal do lopty, možno by mala tá seniorská o problém s krajným obrancom menej.

KAMIL JAŠUREK by pravdepodobne bavil v najvyššej súťaži a o štvrtú ligu ani nezavadil. „Čo sa pokazilo? Bál som sa tejto otázky. Chcel som si sprvu niečo vymyslieť, ale poviem pravdu, všetko tak, ako bolo,“ vytiahol ceruzku spoza ucha hlavný hrdina a na novinový papier vykreslil silnú story.

Výnimočný ročník podčiarkol výnimočný ročník

A tak začnime tam, kde to začalo celé, v Čadci, ešte keď modrý dres veru nemohol nosiť každý. Chlapec sa narodil pre rýchlosť, s talentom od Boha a na trávniku sa za svoje danosti vôbec nehanbil. Veď už rok po prestupe z Rakovej skrúcal na Juniorke kľúčovú sezónu.

„Keď nás prebral Padych, všetko bolo iné. Prestali sme nakopávať a verili si na lopte, hra dostávala rozum,“ ostáva vďačný koučovi, ktorý jeho i spoluhráčov priučil futbalovému remeslu.

Žiačikom v prvej lige neskazil renomé ani skromný káder, s prstom v nose vytreli kocúra Podbrezovej, Pohroniu či Mikulášu, nevyzreli len na velikánov z Ružomberka, Žiliny a Dukly. Výnimočný ročník „98“ podčiarkol výnimočný ročník štvrtým miestom. A Kamil Jašurek s Andrejom Štrbom nielen tým. Aj z nadpriemeru vytŕčajúcich obrancov si vyžiadal Spartak Trnava. A nielen ten.

ĎALEJ SA DOZVIETE ako mu v najdôležitejšom bode kariéry agent zhasol žiarivú budúcnosť, čo doslova natáral vedeniu a čo bolo úplne inak, než nasľuboval

prečo nekývol Slovanu ani druhý raz, kvôli čomu neprestúpil do českej Příbram a čoho sa bál

ktorému (dnes už) majstrovi Európy, víťazovi Ligy majstrov, hráčovi Chelsea či Dortmundu čelil v reprezentácii a kto hral ako z inej dimenzie

s ktorými (dnes už) seniorskými reprezentantami Slovenska hral v juniorských výberoch

kto trnavskej "sedemnástke" vyhral titul a akú odmenu (ako tím) dostali

čo robí dnes, aké má podmienky v Staškove a či má Slávia lepší tím než vlani

na základe čoho mu prischla prezývka "Ronaldo z Rakovej"

ktorého spoluhráča (zo Staškova) vyzdvihol, označil za výborného, no zároveň poznamenal, že by mal viac brániť a menej plakať

aký majú sezónny cieľ a čo musia zmeniť

„Motalo nás veľa klubov, všade sme šli spolu, skúšali napríklad Senicu, dobre sa javila Žilina, ale po prípravnom zápase s Trnavou sme predsa len kývli Andelom. Tréner Petrák tam navyše poznal istého agenta, vraj si nás vezme pod krídla,“ spomína živo na časy, keď až siamsky nerozlučná dvojica okúzľovala krajinu. A neohybné rozhodnutie nezlomil ani Slovan.

Sem majster Európy, tam víťaz Ligy majstrov. Celkom jazda

Futbalovosť, bleskový štart na lopte, hlava hore, rozvaha a na ľavého beka až priveľa ofenzívneho gusta. Hotového novica si v slovenskom Ríme nevedeli vynachváliť, čerstvý dorastenec lietal kategóriami, často naskakoval za staršie a bolo sviatkom, ak nie v základe.