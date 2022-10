Zakladateľka nadácie: Od dobrých skutkov sa odradiť nenechám

Hlavný impulz k založeniu nadácie bola vojna na Ukrajine.

Martinko, ktorému nadácia pomohla, Alena Chadimová Poláková so synom a psíkom (Zdroj: archív ACHP)

KYSUCE. Alena Chadimová Poláková má srdce na pravom mieste. Roky pomáha tam, kde je to potrebné. Tento rok spolu s manželom založili nadáciu s názvom Chadim´s Charity, aby pomoc znásobili. Zhovárali sme sa o zakladaní nadácie, vyhorení aj o náročných životných osudoch.

Osobne ľuďom pomáhate už dlhé roky, nadáciu ste však založili len nedávno. Prečo?

Vždy som mala víziu založiť si nadáciu. Môj manžel ma veľmi podporuje, má rovnako veľké srdce ako ja a náš okruh priateľov a rodiny. Hlavný impulz bola vojna na Ukrajine. Nedokázala som sedieť a čakať, veľmi ma to zožieralo. Chcela som pomáhať, a tak prišiel ten pravý čas založiť nadáciu.

Ako prebieha založenie nadácie?

Poviem pravdu, že ťažšie než som čakala. Nadáciu sme založili v Čechách, keďže žijeme na hraniciach a manžel sa tam narodil. Je to tam o niečo jednoduchšie, ale aj tak to trvalo zhruba štyri mesiace. A to je len začiatok. Každá akcia, ktorá sa koná, potrebuje veľa žiadostí a povolení.

“ Moja skúsenosť je, že ľudia v núdzi bývajú skromní. Napríklad mi nejaká mamička povie, že potrebuje kyslíkový prístroj pre dieťa a viac nechce. Namiesto toho nám dá kontakt na ďalšiu rodinu, ktorá potrebuje pomoc. „ Alena Chadimová Poláková

Každá pomoc musí byť oficiálna a adresná. Na našej webovej stránke sú tlačivá a oficiálna žiadosť o pomoc. My ju posúdime, schválime a pomôžeme. Transparentný účet je kedykoľvek k nahliadnutiu a každoročný audit je podmienkou a samozrejmosťou.

Stalo sa už, že ste nejakú žiadosť zamietli?

Zatiaľ nie, ale každý prípad si overujeme.

Ako sa o vás ľudia dozvedia?

Máme webovú aj facebookovú stránku, ale väčšinou nás oslovia známi niekoho, komu sme pomohli. Takéto rodiny sa poznajú, či už z nemocníc alebo z rôznych rehabilitácií. Dostávame od nich tipy na ďalších ľudí v núdzi, väčšinou to bývajú choré detičky či mamičky samoživiteľky.

Moja skúsenosť je, že ľudia v núdzi bývajú skromní. Napríklad mi nejaká mamička povie, že potrebuje kyslíkový prístroj pre dieťa a viac nechce. Namiesto toho nám dá kontakt na ďalšiu rodinu, ktorá potrebuje pomoc. Princíp „pošli to ďalej“ . Viem, že to dobro ktoré dáte, sa vám vždy vráti.

Vráti sa vo forme dobrého pocitu, tak tomu máme rozumieť?

Áno. Vďačnosť, slzy v očiach a objatia ma presvedčili o tom, že toto je práca, ktorej sa chcem venovať, ktorá ma napĺňa, dáva mi energiu a posúva ma vpred. Mám nesmierne dobrý pocit z toho, keď niekomu pomôžeme, a preto to robím. Som šťastná a to šťastie chcem šíriť ďalej.

Roky som pomáhala neverejne a teraz prišiel ten čas o tom hovoriť a inspirovať ďalších ľudí. Verím, že spoločne dokážeme dobro a lásku znásobiť. Túžim po tom, aby si ľudia navzájom pomáhali, konali dobré skutky a nenechám sa odradiť.